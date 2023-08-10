Yurt Dışına 5 Euro'ya Uçmak Mümkün: Ucuza Bilet Kampanyası Başladı!

Anadolu Jet ve Pegasus, bugünden itibaren yaklaşık 2 gün boyunca sürecek yeni bir yurt dışı ucuza bilet kampanyası başlattı.

Bu kampanya kapsamında Pegasus ile 5 euro+vergi, Anadolu Jet ile 9 dolar+vergi gibi oldukça ucuz meblağlar karşılığında yurt dışına seyahat etmek mümkün.

Anadolu Jet 9 Dolar + Vergi Yurt Dışı Ucuza Bilet Kampanyası

AnadoluJet ile yurt dışına uçuran kampanya! ✈️



10-12 Ağustos tarihleri arasında yurt dışı biletinizi alın, 24 Eylül 2023-31 Mart 2024 tarihleri arasında yurt dışına 9$ + vergilerden başlayan fiyatlarla uçmanın tadını çıkarın. 💙 — AnadoluJet (@anadolujet) August 10, 2023

Biletleme Tarihleri: 10 - 12 Ağustos 2023

10 - 12 Ağustos 2023 Uçuş Tarihleri: 24 Eylül 2023 - 31 Mart 2024

Kural & Koşullar

10 - 12 Ağustos 2023 tarihleri arasında alınacak biletler için geçerlidir.

24 Eylül 2023– 31 Mart 2024 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerlidir.

Kampanya kapsamında vergiler ve harçlar hariç ücret üzerinden Türkiye’den yurt dışına uçuşlarda 9 USD’den başlayan ücretler uygulanacaktır.

Kampanya, Türkiye çıkışlı yurt dışı varışlı direkt veya yurt içi aktarmalı uçuşları kapsamaktadır.

Kampanya şartlarının sağlanması halinde ücretler biletleme akışında uçuş seçildikten hemen sonra doğrudan yansıyacaktır.

Kampanya 155.000 koltuk sayısı ile sınırlıdır.

Kampanya sadece AnadoluJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir.

Kampanya tüm satış kanallarında geçerlidir.

Rezervasyon yapıldıktan sonra en geç 1 gün içerisinde biletleme işlemi tamamlanmalıdır.

Kampanya kapsamında alınan biletlerde iptal, iade ve değişiklik işlemlerinde orijinal bilet kuralları geçerlidir.

Bu kampanya diğer kampanya ve indirimlerle birleştirilemez.

Kampanya grup rezervasyonları için geçerli değildir.

AnadoluJet, kampanya ile ilgili kural ve koşulları, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme ve herhangi bir zamanda teklifi iptal etme hakkını saklı tutar.

AnadoluJet, kurallara aykırı olduğu tespit edilen durumlara karşı yasal işlem yapma hakkını saklı tutar.

Kalkış Noktası Varış Noktası Başlangıç Fiyatı İstanbul Sabiha Gökçen Amsterdam 9 USD İstanbul Sabiha Gökçen Bahreyn 9 USD İstanbul Sabiha Gökçen Bakü 9 USD İstanbul Sabiha Gökçen Basel 9 USD İstanbul Sabiha Gökçen Berlin 9 USD İstanbul Sabiha Gökçen Brüksel 9 USD İstanbul Sabiha Gökçen Budapeşte 9 USD İstanbul Sabiha Gökçen Dammam 9 USD İstanbul Sabiha Gökçen Düsseldorf 9 USD İstanbul Sabiha Gökçen Frankfurt 9 USD İstanbul Sabiha Gökçen Hamburg 9 USD İstanbul Sabiha Gökçen Hannover 9 USD İstanbul Sabiha Gökçen Kopenhag 9 USD İstanbul Sabiha Gökçen Köln 9 USD İstanbul Sabiha Gökçen Kuveyt 9 USD İstanbul Sabiha Gökçen Londra 9 USD İstanbul Sabiha Gökçen Lyon 9 USD İstanbul Sabiha Gökçen Milano 9 USD İstanbul Sabiha Gökçen Münih 9 USD İstanbul Sabiha Gökçen Paris 9 USD İstanbul Sabiha Gökçen Priştine 9 USD İstanbul Sabiha Gökçen Riyad 9 USD İstanbul Sabiha Gökçen Saraybosna 9 USD İstanbul Sabiha Gökçen Stuttgart 9 USD İstanbul Sabiha Gökçen Tahran 9 USD İstanbul Sabiha Gökçen Tel Aviv 9 USD İstanbul Sabiha Gökçen Tiflis 9 USD İstanbul Sabiha Gökçen Urumiye 9 USD İstanbul Sabiha Gökçen Viyana 9 USD İstanbul Sabiha Gökçen Zürih 9 USD Ankara Amman 9 USD Ankara Amsterdam 9 USD Ankara Bakü 9 USD Ankara Basel 9 USD Ankara Belgrad 9 USD Ankara Berlin 9 USD Ankara Bişkek 9 USD Ankara Cenevre 9 USD Ankara Düsseldorf 9 USD Ankara Frankfurt 9 USD Ankara Köln 9 USD Ankara Londra 9 USD Ankara Tahran 9 USD Ankara Viyana 9 USD Antalya Berlin 9 USD Antalya Beyrut 9 USD Antalya Cenevre 9 USD Antalya Düsseldorf 9 USD Antalya Frankfurt 9 USD Antalya Hannover 9 USD Antalya Köln 9 USD Antalya Münih 9 USD Antalya Tel Aviv 9 USD Antalya Zürih 9 USD İzmir Bakü 9 USD İzmir Belgrad 9 USD Adana Beyrut 9 USD İstanbul Sabiha Gökçen Bağdat 19 USD İstanbul Sabiha Gökçen Erbil 19 USD Ankara Almatı 19 USD Ankara Astana 19 USD Ankara Taşkent 19 USD Antalya Brüksel 19 USD İstanbul Sabiha Gökçen Dubai 29 USD İstanbul Sabiha Gökçen Şarjah 29 USD Ankara Dubai 29 USD Ankara Moskova 29 USD İstanbul Sabiha Gökçen Cidde 49 USD İstanbul Sabiha Gökçen Medine 49 USD Ankara Cidde 49 USD Ankara Medine 49 USD

Anadolu Jet'in kampanyası dâhilinde yurt dışınaa ucuza bilet buradan satın alabilirsiniz.

Pegasus 5 Euro + Vergi Yurt Dışı Ucuza Bilet Kampanyası

Kampanyalarımı özlediğini söylüyorlar, doğru mu duydum?💛

“Pegasus’la yurt dışına bol bol uçmaya devam!” diyorsan biletin 5€ + vergilerden başlayan fiyatlarla seni bekliyor. Çünkü BolBollulara özel Uçuran Yaz İndirimleri devam ediyor!😎



10 – 11 Ağustos tarihlerinde biletini… pic.twitter.com/SwR5hBGkQf — Pegasus Hava Yolları (@ucurbenipegasus) August 10, 2023

Satış Tarihi: 10-11 Ağustos 2023 (Türkiye yerel saatine göre 10 Ağustos 2023 saat 8.15’dan itibaren 11 Ağustos 2023 saat 23:59’a kadar satışın ve biletlemenin tamamlanmış olması şartıyla geçerlidir.)

10-11 Ağustos 2023 (Türkiye yerel saatine göre 10 Ağustos 2023 saat 8.15’dan itibaren 11 Ağustos 2023 saat 23:59’a kadar satışın ve biletlemenin tamamlanmış olması şartıyla geçerlidir.) Uçuş Tarihi: 1 Ocak 2024 – 30 Mart 2024

Kural & Koşullar

Kampanya yurt dışı uçuşlarında toplam 160.000 koltuk için geçerlidir.

Ücret, yurt dışı: 5€ + vergilerden başlayan fiyatlarla (Vergiler ilgili tarifeli uçuşlar ile ilgili olarak seyahat gerçekleştirilen havalimanı/terminal işletmecisine geçerli tarifeler uyarınca ödenen yolcu servis ücreti veya benzer içerikli maliyet/vergi kalemlerini kapsar.)

Kampanyadan yararlanmak isteyen tüm misafirlerimizin Pegasus BolBol üyesi olması ve yolcu bilgileri girilirken her bir misafirimizin kendi Pegasus BolBol üyelik numarasını (üyelikte kayıtlı olan cep telefonu numarası) girmesi gerekmektedir.

Ücret duyurusu sadece flypgs.com ve Pegasus Mobil uygulamasından satın alınan biletlerde geçerlidir.

Ücret duyurusu direkt uçuşlar için geçerlidir.

Ücret duyurusu yurt dışı uçuşlarında Süper Eko paket ücreti için geçerlidir. Yurt dışında Süper Eko dışındaki paketler için o paketin ücreti geçerlidir.

Bilet fiyatı üzerine eklenecek ek hizmetler (koltuk, yemek, bagaj gibi) ve paketler ayrıca ücretlendirilecektir.

Ücret duyurusu kapsamında düzenlenen tüm biletler ile ilgili iptal ve iade kuralları ilgili ücret sınıfı için Pegasus Genel Kurallarında belirtilen iptal ve iade şartlarına tabidir.

Burada belirtilmeyen konularda Pegasus Genel Kuralları geçerlidir.

Pegasus, ücret duyurusu süresince kurallarda tek taraflı değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ücret duyurusu şartları, değişiklik öncesinde gerçekleştirilmemiş işlemler ile ilgili olarak herhangi bir hak oluşturmaz. Böyle bir durumda kazanılmış hak iddiasında bulunulamaz.

Kalkış Noktası Varış Noktası Başlangıç Fiyatı İstanbul Sabiha Gökçen Abu Dabi 5 EUR İstanbul Sabiha Gökçen Amsterdam 5 EUR İstanbul Sabiha Gökçen Atina (GR) 5 EUR İstanbul Sabiha Gökçen Bahreyn 5 EUR İstanbul Sabiha Gökçen Barcelona 5 EUR İstanbul Sabiha Gökçen Basel 5 EUR İstanbul Sabiha Gökçen Batum 5 EUR İstanbul Sabiha Gökçen Berlin 5 EUR İstanbul Sabiha Gökçen Beyrut 5 EUR İstanbul Sabiha Gökçen Bologna 5 EUR İstanbul Sabiha Gökçen Brüksel 5 EUR İstanbul Sabiha Gökçen Budapeşte 5 EUR İstanbul Sabiha Gökçen Bükreş 5 EUR İstanbul Sabiha Gökçen Cenevre 5 EUR İstanbul Sabiha Gökçen Dammam 5 EUR İstanbul Sabiha Gökçen Duesseldorf 5 EUR İstanbul Sabiha Gökçen Eindhoven 5 EUR İstanbul Sabiha Gökçen Erbil 5 EUR İstanbul Sabiha Gökçen Erivan 5 EUR İstanbul Sabiha Gökçen Frankfurt 5 EUR İstanbul Sabiha Gökçen Hamburg 5 EUR İstanbul Sabiha Gökçen Hannover 5 EUR İstanbul Sabiha Gökçen Helsinki 5 EUR İstanbul Sabiha Gökçen Hurghada 5 EUR İstanbul Sabiha Gökçen İmam Humeyni 5 EUR İstanbul Sabiha Gökçen Kopenhag 5 EUR İstanbul Sabiha Gökçen Köln 5 EUR İstanbul Sabiha Gökçen Kuveyt 5 EUR İstanbul Sabiha Gökçen Londra (GB) 5 EUR İstanbul Sabiha Gökçen Lyon 5 EUR İstanbul Sabiha Gökçen Madrid 5 EUR İstanbul Sabiha Gökçen Manchester 5 EUR İstanbul Sabiha Gökçen Marsilya 5 EUR İstanbul Sabiha Gökçen Milan 5 EUR İstanbul Sabiha Gökçen Münih 5 EUR İstanbul Sabiha Gökçen Nürnberg 5 EUR İstanbul Sabiha Gökçen Oslo 5 EUR İstanbul Sabiha Gökçen Paris 5 EUR İstanbul Sabiha Gökçen Podgorica 5 EUR İstanbul Sabiha Gökçen Prag 5 EUR İstanbul Sabiha Gökçen Priştine 5 EUR İstanbul Sabiha Gökçen Roma 5 EUR İstanbul Sabiha Gökçen Rotterdam 5 EUR İstanbul Sabiha Gökçen Saraybosna 5 EUR İstanbul Sabiha Gökçen Stockholm 5 EUR İstanbul Sabiha Gökçen Stuttgart 5 EUR İstanbul Sabiha Gökçen Şarja 5 EUR İstanbul Sabiha Gökçen Tebriz 5 EUR İstanbul Sabiha Gökçen Tel Aviv 5 EUR İstanbul Sabiha Gökçen Tiflis 5 EUR İstanbul Sabiha Gökçen Tiran 5 EUR İstanbul Sabiha Gökçen Üsküp 5 EUR İstanbul Sabiha Gökçen Venedik 5 EUR İstanbul Sabiha Gökçen Viyana 5 EUR İstanbul Sabiha Gökçen Zürih 5 EUR Ankara Duesseldorf 5 EUR Ankara Frankfurt 5 EUR Ankara Hamburg 5 EUR Ankara İmam Humeyni 5 EUR Ankara Köln 5 EUR Ankara Krakow 5 EUR Ankara Londra (GB) 5 EUR Ankara Stockholm 5 EUR Ankara Stuttgart 5 EUR Ankara Tiflis 5 EUR Ankara Varşova 5 EUR Ankara Viyana 5 EUR Amman Ankara 5 EUR İzmir Bakü 5 EUR İzmir Londra (GB) 5 EUR İzmir Üsküp 5 EUR Kayseri Duesseldorf 5 EUR Kayseri Rotterdam 5 EUR Kayseri Stuttgart 5 EUR Antalya Amman 5 EUR Antalya Londra (GB) 5 EUR

Pegasus'un kampanyası dâhilinde yurt dışında ucuza bilet buradan satın alabilirsiniz.