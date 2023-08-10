Yurt Dışına 5 Euro'ya Uçmak Mümkün: Ucuza Bilet Kampanyası Başladı!
Anadolu Jet ve Pegasus, yurt dışına ucuza bilet kampanyalarını başlattı. Kısa süreliğine geçerli bu kampanyaya dair işte tüm detaylar!
Anadolu Jet ve Pegasus, bugünden itibaren yaklaşık 2 gün boyunca sürecek yeni bir yurt dışı ucuza bilet kampanyası başlattı.
Bu kampanya kapsamında Pegasus ile 5 euro+vergi, Anadolu Jet ile 9 dolar+vergi gibi oldukça ucuz meblağlar karşılığında yurt dışına seyahat etmek mümkün.
Anadolu Jet 9 Dolar + Vergi Yurt Dışı Ucuza Bilet Kampanyası
AnadoluJet ile yurt dışına uçuran kampanya! ✈️— AnadoluJet (@anadolujet) August 10, 2023
10-12 Ağustos tarihleri arasında yurt dışı biletinizi alın, 24 Eylül 2023-31 Mart 2024 tarihleri arasında yurt dışına 9$ + vergilerden başlayan fiyatlarla uçmanın tadını çıkarın. 💙
- Biletleme Tarihleri: 10 - 12 Ağustos 2023
- Uçuş Tarihleri: 24 Eylül 2023 - 31 Mart 2024
Kural & Koşullar
- 10 - 12 Ağustos 2023 tarihleri arasında alınacak biletler için geçerlidir.
- 24 Eylül 2023– 31 Mart 2024 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerlidir.
- Kampanya kapsamında vergiler ve harçlar hariç ücret üzerinden Türkiye’den yurt dışına uçuşlarda 9 USD’den başlayan ücretler uygulanacaktır.
- Kampanya, Türkiye çıkışlı yurt dışı varışlı direkt veya yurt içi aktarmalı uçuşları kapsamaktadır.
- Kampanya şartlarının sağlanması halinde ücretler biletleme akışında uçuş seçildikten hemen sonra doğrudan yansıyacaktır.
- Kampanya 155.000 koltuk sayısı ile sınırlıdır.
- Kampanya sadece AnadoluJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir.
- Kampanya tüm satış kanallarında geçerlidir.
- Rezervasyon yapıldıktan sonra en geç 1 gün içerisinde biletleme işlemi tamamlanmalıdır.
- Kampanya kapsamında alınan biletlerde iptal, iade ve değişiklik işlemlerinde orijinal bilet kuralları geçerlidir.
- Bu kampanya diğer kampanya ve indirimlerle birleştirilemez.
- Kampanya grup rezervasyonları için geçerli değildir.
- AnadoluJet, kampanya ile ilgili kural ve koşulları, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme ve herhangi bir zamanda teklifi iptal etme hakkını saklı tutar.
- AnadoluJet, kurallara aykırı olduğu tespit edilen durumlara karşı yasal işlem yapma hakkını saklı tutar.
|Kalkış Noktası
|Varış Noktası
|Başlangıç Fiyatı
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Amsterdam
|9 USD
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Bahreyn
|9 USD
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Bakü
|9 USD
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Basel
|9 USD
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Berlin
|9 USD
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Brüksel
|9 USD
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Budapeşte
|9 USD
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Dammam
|9 USD
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Düsseldorf
|9 USD
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Frankfurt
|9 USD
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Hamburg
|9 USD
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Hannover
|9 USD
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Kopenhag
|9 USD
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Köln
|9 USD
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Kuveyt
|9 USD
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Londra
|9 USD
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Lyon
|9 USD
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Milano
|9 USD
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Münih
|9 USD
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Paris
|9 USD
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Priştine
|9 USD
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Riyad
|9 USD
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Saraybosna
|9 USD
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Stuttgart
|9 USD
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Tahran
|9 USD
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Tel Aviv
|9 USD
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Tiflis
|9 USD
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Urumiye
|9 USD
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Viyana
|9 USD
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Zürih
|9 USD
|Ankara
|Amman
|9 USD
|Ankara
|Amsterdam
|9 USD
|Ankara
|Bakü
|9 USD
|Ankara
|Basel
|9 USD
|Ankara
|Belgrad
|9 USD
|Ankara
|Berlin
|9 USD
|Ankara
|Bişkek
|9 USD
|Ankara
|Cenevre
|9 USD
|Ankara
|Düsseldorf
|9 USD
|Ankara
|Frankfurt
|9 USD
|Ankara
|Köln
|9 USD
|Ankara
|Londra
|9 USD
|Ankara
|Tahran
|9 USD
|Ankara
|Viyana
|9 USD
|Antalya
|Berlin
|9 USD
|Antalya
|Beyrut
|9 USD
|Antalya
|Cenevre
|9 USD
|Antalya
|Düsseldorf
|9 USD
|Antalya
|Frankfurt
|9 USD
|Antalya
|Hannover
|9 USD
|Antalya
|Köln
|9 USD
|Antalya
|Münih
|9 USD
|Antalya
|Tel Aviv
|9 USD
|Antalya
|Zürih
|9 USD
|İzmir
|Bakü
|9 USD
|İzmir
|Belgrad
|9 USD
|Adana
|Beyrut
|9 USD
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Bağdat
|19 USD
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Erbil
|19 USD
|Ankara
|Almatı
|19 USD
|Ankara
|Astana
|19 USD
|Ankara
|Taşkent
|19 USD
|Antalya
|Brüksel
|19 USD
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Dubai
|29 USD
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Şarjah
|29 USD
|Ankara
|Dubai
|29 USD
|Ankara
|Moskova
|29 USD
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Cidde
|49 USD
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Medine
|49 USD
|Ankara
|Cidde
|49 USD
|Ankara
|Medine
|49 USD
Anadolu Jet'in kampanyası dâhilinde yurt dışınaa ucuza bilet buradan satın alabilirsiniz.
Pegasus 5 Euro + Vergi Yurt Dışı Ucuza Bilet Kampanyası
Kampanyalarımı özlediğini söylüyorlar, doğru mu duydum?💛— Pegasus Hava Yolları (@ucurbenipegasus) August 10, 2023
“Pegasus’la yurt dışına bol bol uçmaya devam!” diyorsan biletin 5€ + vergilerden başlayan fiyatlarla seni bekliyor. Çünkü BolBollulara özel Uçuran Yaz İndirimleri devam ediyor!😎
10 – 11 Ağustos tarihlerinde biletini… pic.twitter.com/SwR5hBGkQf
- Satış Tarihi: 10-11 Ağustos 2023 (Türkiye yerel saatine göre 10 Ağustos 2023 saat 8.15’dan itibaren 11 Ağustos 2023 saat 23:59’a kadar satışın ve biletlemenin tamamlanmış olması şartıyla geçerlidir.)
- Uçuş Tarihi: 1 Ocak 2024 – 30 Mart 2024
Kural & Koşullar
- Kampanya yurt dışı uçuşlarında toplam 160.000 koltuk için geçerlidir.
- Ücret, yurt dışı: 5€ + vergilerden başlayan fiyatlarla (Vergiler ilgili tarifeli uçuşlar ile ilgili olarak seyahat gerçekleştirilen havalimanı/terminal işletmecisine geçerli tarifeler uyarınca ödenen yolcu servis ücreti veya benzer içerikli maliyet/vergi kalemlerini kapsar.)
- Kampanyadan yararlanmak isteyen tüm misafirlerimizin Pegasus BolBol üyesi olması ve yolcu bilgileri girilirken her bir misafirimizin kendi Pegasus BolBol üyelik numarasını (üyelikte kayıtlı olan cep telefonu numarası) girmesi gerekmektedir.
- Ücret duyurusu sadece flypgs.com ve Pegasus Mobil uygulamasından satın alınan biletlerde geçerlidir.
- Ücret duyurusu direkt uçuşlar için geçerlidir.
- Ücret duyurusu yurt dışı uçuşlarında Süper Eko paket ücreti için geçerlidir. Yurt dışında Süper Eko dışındaki paketler için o paketin ücreti geçerlidir.
- Bilet fiyatı üzerine eklenecek ek hizmetler (koltuk, yemek, bagaj gibi) ve paketler ayrıca ücretlendirilecektir.
- Ücret duyurusu kapsamında düzenlenen tüm biletler ile ilgili iptal ve iade kuralları ilgili ücret sınıfı için Pegasus Genel Kurallarında belirtilen iptal ve iade şartlarına tabidir.
- Burada belirtilmeyen konularda Pegasus Genel Kuralları geçerlidir.
- Pegasus, ücret duyurusu süresince kurallarda tek taraflı değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ücret duyurusu şartları, değişiklik öncesinde gerçekleştirilmemiş işlemler ile ilgili olarak herhangi bir hak oluşturmaz. Böyle bir durumda kazanılmış hak iddiasında bulunulamaz.
|Kalkış Noktası
|Varış Noktası
|Başlangıç Fiyatı
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Abu Dabi
|5 EUR
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Amsterdam
|5 EUR
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Atina (GR)
|5 EUR
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Bahreyn
|5 EUR
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Barcelona
|5 EUR
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Basel
|5 EUR
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Batum
|5 EUR
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Berlin
|5 EUR
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Beyrut
|5 EUR
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Bologna
|5 EUR
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Brüksel
|5 EUR
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Budapeşte
|5 EUR
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Bükreş
|5 EUR
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Cenevre
|5 EUR
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Dammam
|5 EUR
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Duesseldorf
|5 EUR
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Eindhoven
|5 EUR
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Erbil
|5 EUR
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Erivan
|5 EUR
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Frankfurt
|5 EUR
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Hamburg
|5 EUR
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Hannover
|5 EUR
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Helsinki
|5 EUR
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Hurghada
|5 EUR
|İstanbul Sabiha Gökçen
|İmam Humeyni
|5 EUR
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Kopenhag
|5 EUR
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Köln
|5 EUR
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Kuveyt
|5 EUR
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Londra (GB)
|5 EUR
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Lyon
|5 EUR
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Madrid
|5 EUR
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Manchester
|5 EUR
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Marsilya
|5 EUR
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Milan
|5 EUR
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Münih
|5 EUR
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Nürnberg
|5 EUR
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Oslo
|5 EUR
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Paris
|5 EUR
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Podgorica
|5 EUR
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Prag
|5 EUR
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Priştine
|5 EUR
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Roma
|5 EUR
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Rotterdam
|5 EUR
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Saraybosna
|5 EUR
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Stockholm
|5 EUR
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Stuttgart
|5 EUR
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Şarja
|5 EUR
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Tebriz
|5 EUR
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Tel Aviv
|5 EUR
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Tiflis
|5 EUR
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Tiran
|5 EUR
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Üsküp
|5 EUR
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Venedik
|5 EUR
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Viyana
|5 EUR
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Zürih
|5 EUR
|Ankara
|Duesseldorf
|5 EUR
|Ankara
|Frankfurt
|5 EUR
|Ankara
|Hamburg
|5 EUR
|Ankara
|İmam Humeyni
|5 EUR
|Ankara
|Köln
|5 EUR
|Ankara
|Krakow
|5 EUR
|Ankara
|Londra (GB)
|5 EUR
|Ankara
|Stockholm
|5 EUR
|Ankara
|Stuttgart
|5 EUR
|Ankara
|Tiflis
|5 EUR
|Ankara
|Varşova
|5 EUR
|Ankara
|Viyana
|5 EUR
|Amman
|Ankara
|5 EUR
|İzmir
|Bakü
|5 EUR
|İzmir
|Londra (GB)
|5 EUR
|İzmir
|Üsküp
|5 EUR
|Kayseri
|Duesseldorf
|5 EUR
|Kayseri
|Rotterdam
|5 EUR
|Kayseri
|Stuttgart
|5 EUR
|Antalya
|Amman
|5 EUR
|Antalya
|Londra (GB)
|5 EUR
Pegasus'un kampanyası dâhilinde yurt dışında ucuza bilet buradan satın alabilirsiniz.
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