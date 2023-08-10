Yurt Dışına 5 Euro'ya Uçmak Mümkün: Ucuza Bilet Kampanyası Başladı!

Anadolu Jet ve Pegasus, yurt dışına ucuza bilet kampanyalarını başlattı. Kısa süreliğine geçerli bu kampanyaya dair işte tüm detaylar!

Yurt Dışına 5 Euro'ya Uçmak Mümkün: Ucuza Bilet Kampanyası Başladı!
Barış Bulut
Barış Bulut -

Anadolu Jet ve Pegasus, bugünden itibaren yaklaşık 2 gün boyunca sürecek yeni bir yurt dışı ucuza bilet kampanyası başlattı.

Bu kampanya kapsamında Pegasus ile 5 euro+vergi, Anadolu Jet ile 9 dolar+vergi gibi oldukça ucuz meblağlar karşılığında yurt dışına seyahat etmek mümkün.

Anadolu Jet 9 Dolar + Vergi Yurt Dışı Ucuza Bilet Kampanyası

  • Biletleme Tarihleri: 10 - 12 Ağustos 2023
  • Uçuş Tarihleri: 24 Eylül 2023 - 31 Mart 2024

Kural & Koşullar

  • 10 - 12 Ağustos 2023 tarihleri arasında alınacak biletler için geçerlidir.
  • 24 Eylül 2023– 31 Mart 2024 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerlidir.
  • Kampanya kapsamında vergiler ve harçlar hariç ücret üzerinden Türkiye’den yurt dışına uçuşlarda 9 USD’den başlayan ücretler uygulanacaktır.
  • Kampanya, Türkiye çıkışlı yurt dışı varışlı direkt veya yurt içi aktarmalı uçuşları kapsamaktadır.
  • Kampanya şartlarının sağlanması halinde ücretler biletleme akışında uçuş seçildikten hemen sonra doğrudan yansıyacaktır.
  • Kampanya 155.000 koltuk sayısı ile sınırlıdır.
  • Kampanya sadece AnadoluJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir.
  • Kampanya tüm satış kanallarında geçerlidir.
  • Rezervasyon yapıldıktan sonra en geç 1 gün içerisinde biletleme işlemi tamamlanmalıdır.
  • Kampanya kapsamında alınan biletlerde iptal, iade ve değişiklik işlemlerinde orijinal bilet kuralları geçerlidir.
  • Bu kampanya diğer kampanya ve indirimlerle birleştirilemez.
  • Kampanya grup rezervasyonları için geçerli değildir.
  • AnadoluJet, kampanya ile ilgili kural ve koşulları, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme ve herhangi bir zamanda teklifi iptal etme hakkını saklı tutar.
  • AnadoluJet, kurallara aykırı olduğu tespit edilen durumlara karşı yasal işlem yapma hakkını saklı tutar.
Kalkış Noktası Varış Noktası Başlangıç Fiyatı
İstanbul Sabiha Gökçen Amsterdam 9 USD
İstanbul Sabiha Gökçen Bahreyn 9 USD
İstanbul Sabiha Gökçen Bakü 9 USD
İstanbul Sabiha Gökçen Basel 9 USD
İstanbul Sabiha Gökçen Berlin 9 USD
İstanbul Sabiha Gökçen Brüksel 9 USD
İstanbul Sabiha Gökçen Budapeşte 9 USD
İstanbul Sabiha Gökçen Dammam 9 USD
İstanbul Sabiha Gökçen Düsseldorf 9 USD
İstanbul Sabiha Gökçen Frankfurt 9 USD
İstanbul Sabiha Gökçen Hamburg 9 USD
İstanbul Sabiha Gökçen Hannover 9 USD
İstanbul Sabiha Gökçen Kopenhag 9 USD
İstanbul Sabiha Gökçen Köln 9 USD
İstanbul Sabiha Gökçen Kuveyt 9 USD
İstanbul Sabiha Gökçen Londra 9 USD
İstanbul Sabiha Gökçen Lyon 9 USD
İstanbul Sabiha Gökçen Milano 9 USD
İstanbul Sabiha Gökçen Münih 9 USD
İstanbul Sabiha Gökçen Paris 9 USD
İstanbul Sabiha Gökçen Priştine 9 USD
İstanbul Sabiha Gökçen Riyad 9 USD
İstanbul Sabiha Gökçen Saraybosna 9 USD
İstanbul Sabiha Gökçen Stuttgart 9 USD
İstanbul Sabiha Gökçen Tahran 9 USD
İstanbul Sabiha Gökçen Tel Aviv 9 USD
İstanbul Sabiha Gökçen Tiflis 9 USD
İstanbul Sabiha Gökçen Urumiye 9 USD
İstanbul Sabiha Gökçen Viyana 9 USD
İstanbul Sabiha Gökçen Zürih 9 USD
Ankara Amman 9 USD
Ankara Amsterdam 9 USD
Ankara Bakü 9 USD
Ankara Basel 9 USD
Ankara Belgrad 9 USD
Ankara Berlin 9 USD
Ankara Bişkek 9 USD
Ankara Cenevre 9 USD
Ankara Düsseldorf 9 USD
Ankara Frankfurt 9 USD
Ankara Köln 9 USD
Ankara Londra 9 USD
Ankara Tahran 9 USD
Ankara Viyana 9 USD
Antalya Berlin 9 USD
Antalya Beyrut 9 USD
Antalya Cenevre 9 USD
Antalya Düsseldorf 9 USD
Antalya Frankfurt 9 USD
Antalya Hannover 9 USD
Antalya Köln 9 USD
Antalya Münih 9 USD
Antalya Tel Aviv 9 USD
Antalya Zürih 9 USD
İzmir Bakü 9 USD
İzmir Belgrad 9 USD
Adana Beyrut 9 USD
İstanbul Sabiha Gökçen Bağdat 19 USD
İstanbul Sabiha Gökçen Erbil 19 USD
Ankara Almatı 19 USD
Ankara Astana 19 USD
Ankara Taşkent 19 USD
Antalya Brüksel 19 USD
İstanbul Sabiha Gökçen Dubai 29 USD
İstanbul Sabiha Gökçen Şarjah 29 USD
Ankara Dubai 29 USD
Ankara Moskova 29 USD
İstanbul Sabiha Gökçen Cidde 49 USD
İstanbul Sabiha Gökçen Medine 49 USD
Ankara Cidde 49 USD
Ankara Medine 49 USD

Anadolu Jet'in kampanyası dâhilinde yurt dışınaa ucuza bilet buradan satın alabilirsiniz.

Pegasus 5 Euro + Vergi Yurt Dışı Ucuza Bilet Kampanyası

  • Satış Tarihi: 10-11 Ağustos 2023 (Türkiye yerel saatine göre 10 Ağustos 2023 saat 8.15’dan itibaren 11 Ağustos 2023 saat 23:59’a kadar satışın ve biletlemenin tamamlanmış olması şartıyla geçerlidir.)
  • Uçuş Tarihi: 1 Ocak 2024 – 30 Mart 2024

Kural & Koşullar

  • Kampanya yurt dışı uçuşlarında toplam 160.000 koltuk için geçerlidir.
  • Ücret, yurt dışı: 5€ + vergilerden başlayan fiyatlarla (Vergiler ilgili tarifeli uçuşlar ile ilgili olarak seyahat gerçekleştirilen havalimanı/terminal işletmecisine geçerli tarifeler uyarınca ödenen yolcu servis ücreti veya benzer içerikli maliyet/vergi kalemlerini kapsar.)
  • Kampanyadan yararlanmak isteyen tüm misafirlerimizin Pegasus BolBol üyesi olması ve yolcu bilgileri girilirken her bir misafirimizin kendi Pegasus BolBol üyelik numarasını (üyelikte kayıtlı olan cep telefonu numarası) girmesi gerekmektedir.
  • Ücret duyurusu sadece flypgs.com ve Pegasus Mobil uygulamasından satın alınan biletlerde geçerlidir.
  • Ücret duyurusu direkt uçuşlar için geçerlidir.
  • Ücret duyurusu yurt dışı uçuşlarında Süper Eko paket ücreti için geçerlidir. Yurt dışında Süper Eko dışındaki paketler için o paketin ücreti geçerlidir.
  • Bilet fiyatı üzerine eklenecek ek hizmetler (koltuk, yemek, bagaj gibi) ve paketler ayrıca ücretlendirilecektir.
  • Ücret duyurusu kapsamında düzenlenen tüm biletler ile ilgili iptal ve iade kuralları ilgili ücret sınıfı için Pegasus Genel Kurallarında belirtilen iptal ve iade şartlarına tabidir.
  • Burada belirtilmeyen konularda Pegasus Genel Kuralları geçerlidir.
  • Pegasus, ücret duyurusu süresince kurallarda tek taraflı değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ücret duyurusu şartları, değişiklik öncesinde gerçekleştirilmemiş işlemler ile ilgili olarak herhangi bir hak oluşturmaz. Böyle bir durumda kazanılmış hak iddiasında bulunulamaz.
Kalkış Noktası Varış Noktası Başlangıç Fiyatı
İstanbul Sabiha Gökçen Abu Dabi 5 EUR
İstanbul Sabiha Gökçen Amsterdam 5 EUR
İstanbul Sabiha Gökçen Atina (GR) 5 EUR
İstanbul Sabiha Gökçen Bahreyn 5 EUR
İstanbul Sabiha Gökçen Barcelona 5 EUR
İstanbul Sabiha Gökçen Basel 5 EUR
İstanbul Sabiha Gökçen Batum 5 EUR
İstanbul Sabiha Gökçen Berlin 5 EUR
İstanbul Sabiha Gökçen Beyrut 5 EUR
İstanbul Sabiha Gökçen Bologna 5 EUR
İstanbul Sabiha Gökçen Brüksel 5 EUR
İstanbul Sabiha Gökçen Budapeşte 5 EUR
İstanbul Sabiha Gökçen Bükreş 5 EUR
İstanbul Sabiha Gökçen Cenevre 5 EUR
İstanbul Sabiha Gökçen Dammam 5 EUR
İstanbul Sabiha Gökçen Duesseldorf 5 EUR
İstanbul Sabiha Gökçen Eindhoven 5 EUR
İstanbul Sabiha Gökçen Erbil 5 EUR
İstanbul Sabiha Gökçen Erivan 5 EUR
İstanbul Sabiha Gökçen Frankfurt 5 EUR
İstanbul Sabiha Gökçen Hamburg 5 EUR
İstanbul Sabiha Gökçen Hannover 5 EUR
İstanbul Sabiha Gökçen Helsinki 5 EUR
İstanbul Sabiha Gökçen Hurghada 5 EUR
İstanbul Sabiha Gökçen İmam Humeyni 5 EUR
İstanbul Sabiha Gökçen Kopenhag 5 EUR
İstanbul Sabiha Gökçen Köln 5 EUR
İstanbul Sabiha Gökçen Kuveyt 5 EUR
İstanbul Sabiha Gökçen Londra (GB) 5 EUR
İstanbul Sabiha Gökçen Lyon 5 EUR
İstanbul Sabiha Gökçen Madrid 5 EUR
İstanbul Sabiha Gökçen Manchester 5 EUR
İstanbul Sabiha Gökçen Marsilya 5 EUR
İstanbul Sabiha Gökçen Milan 5 EUR
İstanbul Sabiha Gökçen Münih 5 EUR
İstanbul Sabiha Gökçen Nürnberg 5 EUR
İstanbul Sabiha Gökçen Oslo 5 EUR
İstanbul Sabiha Gökçen Paris 5 EUR
İstanbul Sabiha Gökçen Podgorica 5 EUR
İstanbul Sabiha Gökçen Prag 5 EUR
İstanbul Sabiha Gökçen Priştine 5 EUR
İstanbul Sabiha Gökçen Roma 5 EUR
İstanbul Sabiha Gökçen Rotterdam 5 EUR
İstanbul Sabiha Gökçen Saraybosna 5 EUR
İstanbul Sabiha Gökçen Stockholm 5 EUR
İstanbul Sabiha Gökçen Stuttgart 5 EUR
İstanbul Sabiha Gökçen Şarja 5 EUR
İstanbul Sabiha Gökçen Tebriz 5 EUR
İstanbul Sabiha Gökçen Tel Aviv 5 EUR
İstanbul Sabiha Gökçen Tiflis 5 EUR
İstanbul Sabiha Gökçen Tiran 5 EUR
İstanbul Sabiha Gökçen Üsküp 5 EUR
İstanbul Sabiha Gökçen Venedik 5 EUR
İstanbul Sabiha Gökçen Viyana 5 EUR
İstanbul Sabiha Gökçen Zürih 5 EUR
Ankara Duesseldorf 5 EUR
Ankara Frankfurt 5 EUR
Ankara Hamburg 5 EUR
Ankara İmam Humeyni 5 EUR
Ankara Köln 5 EUR
Ankara Krakow 5 EUR
Ankara Londra (GB) 5 EUR
Ankara Stockholm 5 EUR
Ankara Stuttgart 5 EUR
Ankara Tiflis 5 EUR
Ankara Varşova 5 EUR
Ankara Viyana 5 EUR
Amman Ankara 5 EUR
İzmir Bakü 5 EUR
İzmir Londra (GB) 5 EUR
İzmir Üsküp 5 EUR
Kayseri Duesseldorf 5 EUR
Kayseri Rotterdam 5 EUR
Kayseri Stuttgart 5 EUR
Antalya Amman 5 EUR
Antalya Londra (GB) 5 EUR

Pegasus'un kampanyası dâhilinde yurt dışında ucuza bilet buradan satın alabilirsiniz.

Yurt İçi Uçak Bileti Tavan Fiyatları Zamlandı!
Yaşam

Yurt İçi Uçak Bileti Tavan Fiyatları Zamlandı!

Son dönemlerde yakıt ve döviz masraflarındaki artış uçak bileti fiyatlarına da yansıdı. İç hat uçak biletlerinde tavan fiyat bir kez daha yükseltildi.

YORUMLAR

ÖNE ÇIKAN HABERLER

YENİ HABERLER