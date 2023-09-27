Counter-Strike 2 Ne Zaman Çıkacak?

Counter-Strike 2 uzunca bir test süresinin ardından nihayet tüm oyunculara sunulmak üzere. Peki tüm oyunculara ne zaman açılacak?

Counter-Strike 2'nin bugün, 27 Eylül 2023'te piyasaya sürüleceğine dair pek çok detay ortaya çıktı. Birçok CS:GO oyuncusu CS2 beta testine giremedi ve yükseltilmiş sürümü denemek için hevesle bekliyorlar. Bu nedenle, gözlerinizi bu zamanlayıcıdan ayırmayın ve süresi dolduğunda Counter-Strike 2'yi Steam üzerinden hemen indirip oynayabilirsiniz.

Counter-Strike 2 Resmi Çıkış Tarihi ve Saati

Geçtiğimiz hafta, Counter-Strike'ın resmî X (eski adıyla Twitter) hesabı, önümüzdeki Çarşamba günü insanlara ne yapacaklarını sorduğu bir tweet paylaştı. Bu haftanın Salı günü yani dün ise (26 Eylül) hesabın kapak görselini değiştirdi. Yeni görselde Valve'ın CS:GO dönemine veda etme şekli olan "Dawn of The Final Day" yazıyor.

Ayrıca Twitch, X'te CS2 çıkış tarihinin yakın olduğuna dair inancı daha da güçlendiren bir paylaşım yaptı. Twitch yaptığı paylaşımda Counter-Strike: Global Offensive kategori adını Counter-Strike 2 olarak değiştirdiğini açıkladı.

Şu ana kadar bildiklerimize dayanarak, Counter-Strike 2'nin 27 Eylül 2023 yani bugün Türkiye saati ile 20.00'da yayınlanması bekleniyor.

Counter-Strike 2 Boyutu

Kurulum sırasında Counter-Strike 2, depolama sürücünüzde yaklaşık 35 GB depolama alanı kaplayacak. Bu rakam Counter-Strike 2 beta'nın mevcut 32.7 GB nihai kurulum boyutuna dayanıyor.

Counter-Strike 2 beta sürümüne erişenler için güncelleme boyutu 26,4 GB idi ve sıkıştırma işleminden sonra bu boyut daha da arttı. Bu nedenle Counter-Strike 2 beklenildiği gibi bu akşam yayınlanırsa, yüklemek için SSD'nizde yeterli yer olduğundan emin olmanız gerekiyor.

Peki siz Counter-Strike 2'yi oynamayı düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.