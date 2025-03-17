Counter-Strike 2 Durdurulamıyor! Yeni Bir Rekora İmza Attı

Valve tarafından geliştirilen ve günümüzde popülerliğini devam ettirmeyi başaran Counter-Strike 2 (CS 2) eş zamanlı oyuncu sayısı ile gündeme geldi. FPS türünün başarılı bir örneği olan CS 2 yeni bir rekor daha kırdı.

Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO) oyununa 2023 yılının eylül ayında büyük bir güncelleme geldi. Bu güncelleme ile beraber oyunun adı Counter-Strike 2 olarak değiştirildi. İsim değişikliğinin yanı sıra oyun hem oynanış hem de grafik bakımından yenilendi.

CS 2 Eş Zamanlı Oyuncu Sayısı ile Yeni Rekor Kırdı

SteamDB verilerine göre oyun 15 Mart 2025 tarihinde 1 milyon 828 bin 989 oyuncu sayısına ulaşarak 24 saatlik eş zamanlı oyuncu rekoru kırdı. CS2, CS: GO'nun rekorunu da geride bırakarak önemli bir başarının altına imza attı. CS: GO 1 milyon 818 bin 773 eş zamanlı oyuncu sayısıyla rekor kırmıştı.

Counter-Strike 2, tüm zamanların en yüksek oyuncu sayısına ulaşan oyunlar listesinde Monster Hunter Wilds'i (1 milyon 384 bin 608) geçerek dördüncü sırada konumlandı. Zirvede ise 3 milyon 257 bin 248 ile PUBG: Battlegrounds yer alıyor.