Samsung, Oyuncuların İşine Çok Yarayacak Yeni Uygulamasını Kullanıma Sundu!

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, her ne kadar One UI 7 güncellemesini telefonlarına getirmekte geç kalmış olsa da yeni arayüzü ile pek çok farklı yeniliği hayata geçirdi. Bunlardan biri ise oyuncuların işine epey yarayacak Game Booster Plus adlı yeni uygulama.

Oyun deneyimini özelleştirmek ve geliştirmek için kapsamlı seçenekler sunmasıyla öne çıkan yeni uygulama, oyuncuların telefonlarını adeta bir oyun konsoluna dönüştürmesini sağlayan özelliklerle birlikte geliyor.

Samsung Game Booster Plus Özellikleri

Teknoloji devinin yeni oyun odaklı uygulaması, üç önemli özelliğiyle öne çıkıyor. Bunlardan ilki, kullanıcıların cihazına bağladığı oyun kumandasının tuşlarına atanan komutları yeniden ayarlamasına olanak tanıyor. Söz konusu özellik dört farklı oyun için ayrı ayrı kullanılabiliyor. Yani farklı oyunlarınız için ayrı ayrı tuş atamaları yapabiliyorsunuz.

İkinci özellik ise oyunların GPU performansı için oldukça kullanışlı. Game Booster Plus, cihazdaki her oyun için GPU ayarlarının yeniden yapılandırılmasına imkan tanıyor. Bu sayede istediğiniz oyunun daha akıcı çalışmasını veya daha gerçekçi grafiklere sahip olmasını sağlayabiliyorsunuz. GPU özelleştirmelerinin arasında kare hızını artırmak, çözünürlük ayarı ve performans optimizasyonu gibi önemli seçenekler mevcut.

Üçüncü özellik olan özel oyun kategorisi ise kullanıcıların buygulama olarak sınıflandırılan oyunları direkt olarak oyun kategorisine eklemesini sağlıyor. Böylece sistem tarafından oyun olarak algılanmayan yapımlar için de diğer Game Booster Plus özellikerini kullanabiliyorsunuz. Şimdilik yalnızca Güney Kore'de kullanıma sunulan yeni uygulamanın APK dosyası üzerinden indirilerek farklı ülkelerde de kullanılabildiği aktarılıyor.

Peki siz yeni Game Booster Plus uygulaması ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...