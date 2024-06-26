Counter-Strike Hayranlarına Müjde: Efsane Harita CS 2'ye Geldi!

Yakın zamanda 25. yaşını kutlayan Counter-Strike, FPS türünün öncülerinden birisi olarak kabul ediliyor. Bilindiği üzere uzun yıllardır CS: GO ile devam eden bu macera geçtiğimiz yıl Counter-Strike 2'ye taşındı. Dolayısıyla Valve belirli aralıklarla yayınladığı güncellemelerle oyuna yeni eklemeler yapmaya devam ediyor. Son olarak serinin hayranlarının yakından tanıdığı bir harita oyuna eklendi.

Efsane Harita Pool Day Counter-Strike 2'ye Eklendi

Counter-Strike 1.6 denince akla ilk gelen haritalardan birisi olan Pool Day, Valve'ın bugün yayınladığı ''The Real MVP'' isimli güncellemesiyle Counter-Strike 2'ye resmi olarak eklendi. ''leplubodeslapin'' tarafından tasarlanan harita halihazırda en iyi atölye haritalarından biriydi ve artık Valve'ın resmi desteğiyle oynanabilir durumda.

Pool Day haritasını güncellemeyi yüklemenizin hemen ardından Arms Race (Silah Yarışı) modunda oynayabileceksiniz. Bu haritanın yanı sıra Thera, Mills, Memento ve Assembly haritaları da Counter-Strike 2'nin çeşitli modlarında kullanılmak üzere oyuna dahil edildi.

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