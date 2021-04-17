Counter Strike Filmi mi Geliyor?

Oyuncuların senelerdir hayalini kurduğu Counter Strike filmi yakın bir zamanda oyuncularla buluşabilir. The Meg 2'nin yönetmen koltuğunda oturan Ben Wheatley, Doom ve Counter-Strike oyunlarının film olarak uyarlaması ile yakından ilgilendiğini açıkladı.

Ufukta Counter Strike Filmi Görünüyor

The Meg 2'nin yönetmen koltuğunda yer alan Ben Wheatley bir podcast sırasında Doom ile Counter-Strike'ın bir film uyarlaması ile yakından ilgilendiğini söyledi. Wheatley, konu ile ilgili yapmış olduğu açıklamada video oyunları ile filmlerin iç içe geçmiş bir durumda olduğuna dikkat çekerek Doom veya Counter-Strike'ın bir film uyarlamasını yapmak istediğini belirtti.

Wheatley ayrıca filmde video oyunlarında olduğu gibi interaktif unsurun olmadığı için elle tutulabilecek çok fazla bir şey olmadığına dikkat çekti ancak buna rağmen Doom ya da Counter-Strike'ın sinemaya uyarlanması ile harika bir sonuç elde edilebileceğine işaret etti.

Wheatley'ın yönetmenlik kariyerinde oldukça ilgi gören filmler yer alıyor. Örneğin 2021 yılına damgasını vuran, etkisini uzun bir süre boyunca kaybettirmeyeceği düşünülen korku filmlerinden In the Earth'ün yönetmen koltuğunda Wheatley oturdu. Tomb Raider 2'nin yeniden yapımını içeren proje COVID-19 salgınından ötürü yarıda kalmadan önce yönetmen koltuğunda yine Wheatley oturuyordu.

Wheatley'ın de altını çizdiği gibi Doom aslında 2005 yılında sinemaya uyarlandı ancak Counter-Strike, oyuncuların yoğun taleplerine rağmen beyaz perdede hiçbir zaman yer almadı. Oyuncular, senelerini bir Counter-Strike filmi içinde neler görebileceğini düşünmekle geçirdi ancak Counter-Strike yoğun popülaritesine rağmen sinemaya hiçbir zaman uyarlanmadı.

Yakın geçmişteki uyarlamalara bakılırsa Wheatley'ın film ile video oyunlarının iç içe geçtiğine yönelik düşüncesi oldukça yerinde bir görüştür. Örneğin 2020'nin sonlarına doğru Grand Theft Auto serisinin en çok sevilen oyunlarından GTA 5'in sinema uyarlamasının yapılacağına yönelik bir iddia ortaya atılmıştı. Bu projenin detayları henüz açıklığa kavuşmamış olsa da oyuncular hala sabırsız bir şekilde beklemeye devam ediyor.

Ben Wheatley'ın Counter-Strike'ı beyaz perdeye getirme isteğinin karşılık bulup bulmayacağı henüz belirsizliğini korusa bile yönetmenlerin bu tür projelere ilgi duyması oyuncuları oldukça mutlu ediyor. Peki, sizin düşünceleriniz neler? Counter-Strike'ı beyaz perdede görmek ister miydiniz?