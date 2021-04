Resident Evil Filmi Tarihi Ertelendi: Yeni Vizyon Tarihi Ne?

Yeni Resident Evil filmi tarihi ertelendi. Esasen 3 Eylül 2021 tarihinde vizyona girmesi beklenen film için birkaç ay daha beklemek durumunda olacağız. Peki Resident Evil Welcome to Raccoon City neden ertelendi? Detayları haberimizde.

İlk olarak 2018 yılında gündeme gelen ve resmi detaylarını geçtiğimiz sene itibarıyla öğrenmeye başladığımız Capcom ve Constantin Film ortaklığında hazırlanmış olan film, Paul W. S. Anderson yönetmenliğinde beyaz perdeye taşınmış olan altı bölümlük seri ile herhangi bir bağlantısı bulunmayacak. Aksine, oyun serisine fazlası ile bağlı kalınan bir film olacak. 1998 yılına döneceğimiz hikaye ile ilk oyunlarda yürüyen ölülerin istila ettiği şehirde yaşanan olaylar, gerilim ve korku ile yoğurulmuş atmosferde bir kez daha anlatılacak. Bu bağlamda, daha önceden yapılan açıklamalar doğrultusunda Spencer Konağı, Raccoon Şehri Polis Karakolu ve Racoon Şehri Yetimhanesi gibi son derece aşina olunan mekanları da görebileceğiz.

Yeni Resident Evil Filmi Tarihi Ne Zaman?

COVID-19 salgınına rağmen sorunsuz giden çekimler, geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı. Çok geçmeden de SXSW 2021 sırasında adının Resident Evil: Welcome to Raccoon City olduğunu öğrendiğimiz yeni film, video oyun serisine dayandırılmasının yanı sıra Resident Evil dünyası için de bir başlangıç görevi görecek.

Hatırlayacağınız üzere ilk olarak 9 Eylül 2021 tarihinde vizyona gireceği söylenen film, daha sonradan 3 Eylül 2021’e alınmıştı. Bugün ise Sony tarafından yapılan açıklama ile artık 24 Kasım 2021 tarihi için gün saymak durumundayız. Henüz bu erteleme kararının neden alındığına dair bir neden belirtilmiş değil, ama Variety sitesi Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’in ertelenmede büyük bir etken olduğunu ileri sürüyor. Öyle ki bu filmin de 3 Eylül 2021 tarihinde vizyona girecek olmasından dolayı, Sony tarafından Resident Evil: Welcome to Raccoon City için zaman yaratılmak istenmiş olabileceği tahmin ediliyor.

Resident Evil: Welcome to Raccoon City filminin yönetmenliği 47 Meters Down ve The Strangers: Prey at Night ile tanıdığımız Johannes Roberts tarafından yapılacak iken, yapım ekibinde ayrıca Hartley Gorenstein, Tea Shop Productions şirketinden James Harris ve Robert Kulzer olacaklar. Albert Wesker, Chris Redfield ve Jill Valentine gibi serideki birçok önemli ismi göreceğimiz güncel karakter kadrosu ve bu karakterleri canlandıracak olan oyunculara aşağıdan göz atabilirsiniz.