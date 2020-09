Grand Theft Auto (GTA) Filmi Geliyor!

1997 yılından bu yana oyuncuların ekseninde yer alan Grand Theft Auto, bu kez sevenlerinin karşısına bir video oyunu ile değil film ile çıkmaya hazırlanıyor. Çıkışından itibaren en çok satan video oyunları listesindeki yerini korumaya devam eden Grand Theft Auto V'ten sonra oyun sektöründeki başarısını bir kez daha gözler önüne seren Rockstar Games oyununun filmi serinin hayranlarında şimdiden merak uyandırdı. Grand Theft Auto (GTA) filmi ile ilgili detaylar haberimizde.

Grand Theft Auto (GTA) Filmi Ne Zaman Geliyor?

Grand Theft Auto serisinin 2013 yılında piyasaya sürülen son oyunu GTA 5, en çok satan oyunlar listesinde uzun bir süre zirvede kalmıştı. Serinin son oyunu her ne kadar oynanmaya devam etse de oyuncuların açısından video oyunu tıpkı serinin diğer çok satan oyunları GTA: Vice City, GTA: San Andreas ve GTA IV gibi etkisini yavaş yavaş kaybetmeye başladı. Serinin hayranları bu nedenle GTA 5'ten sonra gelecek olan yeni oyunu sabırsızlıkla bekliyor.

GTA Online'da soygunlar yapılmaya hala devam ediliyor. Rockstar Games, oyunun online sürümünde oyunculara eğlenceli bir oyun sunmaya devam ediyor ama oyunu hikaye modu için oynayanlar artık yeni oyunun gelmesini bekliyor ancak şirket serinin yeni oyununu piyasaya sürmek yerine GTA Online'a düzenli olarak güncelleme getiriyor. Oyuncuların büyük bir kısmı, şirketin yeni bir oyunu oyuncularla buluşturmanın büyük bir oyuncu kitlesine sahip olan GTA Online'ın popülerliğini yitirmesine neden olabileceğini düşündüğü için yeni oyunun son oyundan bu yana geçen yıllara rağmen hala gelmediğini ileri sürüyor.

GTA 6'nın ne zaman geleceği veya son oyunun üstünden bu kadar zaman geçmesine rağmen neden hala gelmediği bilinmiyor ama We Got This Covered'taki habere göre Grand theft Auto için bir film hazırlanıyor. Filmin Franklin, Michael ve Trevor üçlüsünün çevresinde geçeceği tahmin ediliyor. Karakteri canlandıracak olan karakterlerin ise Ned Luke (Michael), Shawn Fonteno (Franklin) ve Steven Ogg (Trevor) olacağı düşünülüyor. Filmin ayrıntıları ile ilgili henüz bilgi verilmedi ama filmle ilgili bilgilerin yakın bir zamanda gelmesi bekleniyor.