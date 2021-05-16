Covid-19 Aşısı Öncesi ve Sonrası 6 Saat Uyuyun Tavsiyesi

Covid-19 aşısı düzenli uyku sayesinde daha etkili oluyor. Göğüs ve Uyku Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nejat Altıntaş'ın açıklamasına göre, aşı öncesi ve sonrasında en az 6 saat uyumak daha fazla antikor üretmenize yardımcı olacak.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Göğüs ve Uyku Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nejat Altıntaş tarafından gelen son açıklamaya göre, Covid-19 aşısı öncesi ve sonrasında uyumak, aşı etkinliğinde artış yaşatabilir.

Altıntaş, "Vücudumuzda savunma hücresi dediğimiz beyaz küreler var. Beyaz kürenin aktivitesine bakmışlar. Sadece bir gün, tek bir gün, 4 saatin altında uyuyacak olursan aktivitesi hücrelerinin yüzde 70 azalıyor" dedi.

"Bu hücre ne için gerekli? Kanser hücrelerini öldürmek için gerekli, vücudunuza giren virüsleri bakterileri öldürmek için gerekli" şeklinde konuşan uyku hastalıkları uzmanı, aşı öncesi ve sonrasında yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

"Mutlaka aşı olmadan önce bir ağrı kesiciler kullanılmaması gerekiyor. Çünkü ağrı kesici kullanılması aşının etkinliğini azaltıyor. İkincisi alerji ilaçlarının kullanılmaması gerekiyor. Üçüncüsü de çok iyi 6 saatin üzerinde mutlaka uyku uyunması gerekiyor. Alerji hastalarının özellikle şuna dikkat etmeleri gerekiyor. Mutlaka birkaç günlüğüne alerji ilaçlarına ara vermeleri gerekiyor. Bizim aşıdaki amacımız şu, kişiye o mikropla ilgili bilgiyi veriyoruz ve vücudun savunma hücrelerinin o bölgeye gelmesini istiyoruz. Dolayısıyla o ilaçları aldığınız zaman o bölgelerde ya da kanınızın içerisinde savunma hücrelerinin gelmesini engellediği için virüsle savaşınızda zayıflıklar meydana geliyor."

Covid-19 aşısı uyku sayesinde daha etkili oluyor

Doç. Dr. Nejat Altıntaş'ın 6 saat uyku tavsiyesi sadece Covid-19'la sınırlı değil. Daha önceki araştırmalar, yıllık yapılan grip aşılarında da benzer etkilerin olduğunu gösterdi.

"Koronavirüs aşısı oldunuz ama düzgün uyumadınız, 6 saatin altında uyudunuz. Sizde oluşacak antikor seviyesi yüzde 50'nin daha altındadır. O zaman uykunun en büyük faydası uyumak sizin koronavirüsü yenmenize sebep olur" dedi.

Düzenli uykunun aşıdan bağımsız olduğunu hatırlatan uyku hastalıkları uzmanı Altıntaş, "beynin temizlenmesi" için en az 6 saatlik uykuya ihtiyaç duyduğumuzu aktardı.

Dr. Nejat Altıntaş'ın uyku neden önemli sorusunu şöyle yanıtladı:

"Beyin sıvısının beyni yıkayabilmesi için, hücreler arasında mesafe olması gerekiyor. Ama bu mesafe o kadar dar ki sıvı geçemiyor. Sadece derin uyku esnasında bu hücreler yaklaşık yüzde 80 küçülüyor. Küçülünce aralardan kanallar oluşuyor ve beyni yıkamaya başlıyor."