Covid-19 Geçirmiş Annelerin Sütü Hastaları Tedavi Edebilir

Covid-19 geçirmiş annelerin sütü 10 ay boyunca koruyucu olabilir. Araştırmacılar, anne sütündeki bazı antikorların ciddi koronavirüs hastalarını tedavi etmek için kullanılabileceğine inanıyor. Araştırmacılar, Covid-19'dan iyileşen 75 kadından süt örnekleri aldı ve %88'inin Sars-CoV-2'yi nötralize edebilen antikorlar içerdiğini buldu.

Araştırmacılar daha önce anne sütünde Sars-CoV-2'ye karşı antikor tespit etmiş olsalar da, virüsü etkisiz hale getirip getiremeyecekleri veya kadınların koronavirüs ile karşılaştıktan sonra ne kadar süre boyunca bunları üretmeye devam ettiği belirsizdi. Yeni veriler, Covid-19 ile enfekte olan kadınların sütünde virüs nötralize edici antikorların 10 ay kadar salgılandığını gösteriyor.

Araştırmacılar, emzirmenin bebekleri hastalıktan korumaya yardımcı olmada oynayabileceği önemli rolü vurgulamanın yanı sıra, bu tür antikorların ciddi Covid-19 hastalarını tedavi etmek için kullanılabileceğine ve durumlarının daha da kötüleşmesini önleyebileceğine inanıyor.

Küçük çocukların ciddi Covid-19'a yakalanma riski, yaşlılara veya kronik rahatsızlığı olanlara göre daha az olmasına rağmen, bir yaşın altındaki yaklaşık 10 bebekten biri, enfekte olmaları durumunda ciddi hastane bakımına ihtiyaç duyuyor.

New York'taki Mount Sinai hastanesinden araştırmayı yürüten Dr. Rebecca Powell, "Sütte antikor olup olmadığını, enfekte olduktan sonra ne kadar süre koruyucu olacağını veya hangi aşının bebeğinize en iyi antikor korumasını sağlayacağını bilmek çok önemli." dedi.

Covid-19 geçirmiş annelerin sütü koruyucu mudur?

Anne sütündeki antikorlar, kanda baskın olan ve aşılama ile tetiklenen İmmünoglobulin G (IgG) antikorlarından biraz farklı, ancak bunlardan bazıları anne sütünde de yer alıyor. Ana antikor, bebeklerin solunum ve bağırsak yollarının astarına yapışan ve virüslerin ve bakterilerin vücutlarına girmesini engellemeye yardımcı olan İmmünoglobulin A (IgA) salgısıdır.

Powell ve meslektaşları araştırmak için Covid-19'dan iyileşen 75 kadından anne sütü örnekleri aldı ve %88'inin IgA antikorları içerdiğini buldu. Çoğu durumda bunlar Sars-CoV-2'yi nötralize edebiliyordu, yani enfeksiyonu engelleyebiliyordu.

Daha fazla ölçüm, kadınların bu antikorları 10 aya kadar salgılamaya devam ettiğini ortaya koydu. Powell, "Emzirmeye devam ederseniz, sütünüzdeki antikorları vermeye devam edersiniz" dedi.

Ekibi ayrıca Pfizer, Moderna ve Johnson & Johnson aşılarıyla aşılanan 50 kadında koronavirüse özgü antikorların anne sütüne geçişini araştırdı. Pfizer aşısı yaptıranların %87'sinin sütünde koronavirüse özgü IgG antikorları bulundu.