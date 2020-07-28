Covid-19: Kış Ayları Ne Kadar Kötü Olacak?

Son zamanlardaki verilere göz attığımızda ülkemizde ve çevre ülkelerde yeni tip koronavirüs ile mücadelede başarılı bir sürecin yaşandığını görüyoruz. Öte taraftan dünyanın dört bir yanındaki vaka sayıları hızla artmaya devam etmekle kalmıyor, her gün yeni rekorlar kırılıyor. Peki vakaların ciddi oranda artması beklenen kış ayları gerçekte ne kadar kötü olacak?

Kış Aylarında Vakalar Tekrar Artacak mı?

Temel olarak baktığımızda gripler ve insan vücudunda bulunan diğer koronavirüsler kış aylarında zirve yapma eğilimi taşır. Bu durum mevsim değişiklikleri ile birlikte vakaların tekrar yükseleceğine yönelik bir endişe yarattı. Öyle ki pek çok uzman, önümüzdeki aylarda yaşanması beklenen ikinci dalganın daha şiddetli olacağını düşünüyor.

Bulunduğumuz noktada kış aylarında nasıl bir tablo ile karşılaşacağımızı öngörmenin zor olduğunu söyleyebiliriz. Aslında bu koronavirüsün ilerleyiş şekline bağlı olmakla birlikte kendi davranışlarımıza ve hükümetlerin politikalarına da doğrudan bağlı bir denklem. Ayrıca bir viral enfeksiyonun başka bir viral enfeksiyonu bloke edebileceğini gösteren nispeten yeni bazı araştırmalar da bulunuyor.

Az önce de bahsettiğimiz gibi mevcut araştırmalar kış aylarının yeniden şiddetlenen bir tabloya yol açacağını işaret ediyor. Pek çok insanın soğuk algınlığı geçirmesine sebep olan ve insanlarda yer alan dört tip koronavirüs vardır ve bunların her biri, kış aylarında daha kolay yayılır. Diğer tüm virüslerde de olduğu gibi, yeni tip koronavirüs de soğuk ortamlarda daha uzun süre yaşayabilir.

"İnsanlar haklı ve makul bir endişedeler. İkinci bir dalganın olması oldukça olasıdır. Sürü bağışıklığı gibi bir şeye ulaşmadık ve kış, ikinci dalganın olması için iyi bir zaman. Şu an için çok büyük bir bilinmezlik olsa da sanırım evet, işler kötü olabilir." - Imperial College Prof. Wendy Barclay

Peki siz bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce ikinci bir dalga yaşanacak mı ve cevabınız evet ise bu ne kadar kötü olabilir? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.