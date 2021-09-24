COVID-19 Ne Zaman Bitecek? Moderna CEO'su Açıkladı!

COVID-19 ne zaman bitecek? Bu sorunun yanıtı, çok sayıda insan tarafından oldukça uzun bir süredir merak ediliyor. Moderna CEO'su Stephane Bancel, salgının ne zaman biteceğine yönelik bir tahminde bulundu. Bancel tarafından yapılan açıklamaya dair tüm ayrıntılar haberimizde.

COVID-19 Ne Zaman Bitecek Sorusu Yanıtlandı

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını devam ediyor. Peki, COVID-19 salgını ne zaman sona erecek? Moderna CEO'su Stephane Bancel, bu konu hakkında önemli bir açıklama yaptı.

Moderna CEO'su Bancel, İsviçre merkezli Neue Zuercher Zeitung isimli gazeteye verdiği demeçte, aşı üretim kapasitelerinin artmasından ötürü salgının bir yıl içerisinde sona ereceğini düşündüğünü belirtti.

Son altı ay içerisinde üretim kapasitelerinin arttığının altını çizen Bancel, gelecek yılın ortasına kadar dünyadaki bütün insanlara yetecek kadar dozun mevcut olacağını söyledi. Moderna CEO'su Bancel, yakında bebeklere de koronavirüs aşısının yapılmaya başlanacağını ifade etti.

Stephane Bancel, "Delta varyantı çok bulaşıcı olduğu için aşı yaptırmayan kişiler doğal bağışıklık kazanacak. Bu şekilde koronavirüs grip benzeri bir hastalığa dönüşecek. Ya aşı olursunuz iyi bir kış geçirirsiniz ya da aşı olmayıp hastalığa yakalanma ve hatta hastaneye yatma riski ile karşı karşıya kalırsınız" şeklinde konuştu.

Bancel, geçtiğimiz sonbahar mevsiminde aşılanan kişilerin takviye aşılara ihtiyacı olduğunu ve hükümetlerin takviye aşıları onaylamasını beklediğini söyledi.

Koronavirüs Vefat Sayısı İspanyol Gribinin Ölüm Sayısını Geçti

Amerika Birleşik Devletleri'nde salgının resmi olarak duyurulduğu 2019 yılından bu yana koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı İspanyol gribi vefat sayısını geçti.

Johns Hopkins Üniversitesi tarafından paylaşılan geçtiğimiz günler paylaşılan verilere göre Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni tip koronavirüs nedeni ile 675.000'den fazla insan hayatını kaybetti. Bu, ABD'de COVID-19 vefat sayısının 1918 yılında ortaya çıkan İspanyol gribinin ölüm sayısını geçtiği anlamına geliyor.

Yayımlanan son verilere göre ülkede koronavirüs kaynaklı günlük ölüm sayısı 1900'ü aştı. COVID-19 kaynaklı ölüm sayısı her ne kadar İspanyol gribi vefat sayısını geride bırakmış olsa da ABD nüfusunun geçtiğimiz yüzyıla kıyasla önemli ölçüde arttığını göz önünde bulundurmak gerekiyor.