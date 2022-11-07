Apple'a Bir Darbe Daha: Covid Kısıtlamaları iPhone Üretimlerini Durduruyor!

Pandemiden bu yana birkaç yıl geçti ve daha sıkı karantina kısıtlamalarından sonra bazı ekonomiler hâlâ ekonomik yavaşlamadan tamamen kurtulmak gibi zorlu bir süreçle karşı karşıya. Hatta Çin, işleri daha da kötüleştiren uzun süreli Covid kısıtlamaları ile birlikte ülke genelinde devam eden enflasyon ve bileşen sıkıntısı ile başa çıkmak için mücadele etmeye çalışıyor.

Üretim azaldı ve Apple'ın üretim tesisleri de aynı koşullara karşı savaşmakta. Bir basın açıklamasında Apple, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'in üretimindeki gecikmenin "daha uzun bekleme sürelerine" yol açabileceğini doğruladı.

Covid kısıtlamaları, Zhengzhou'daki iPhone fabrikasındaki üretim kapasitesini etkiliyor ancak şirket, "tedarik zincirinde çalışanların sağlık ve güvenliğini ön planda tutma" politikasına sadık kalacağını söylüyor.

Apple, iPhone Üretimlerinde Köklü Değişiklikler Planlıyor

iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max için "güçlü talep", daha iyi teknik özellikler ve yeni Apple Bionic A16 işlemcinin bulunması nedeniyle hâlâ fazlasıyla yüksek ancak iPhone 14 ve iPhone 14 Plus satışları beklendiği gibi olmadığı için şirket modellerin üretim kapasitesini yeniden değerlendiriyor.

Geçen ayki bazı raporlar, Foxconn üretim tesisindeki Covid kısıtlamaları nedeniyle iPhone üretiminde %30'luk bir düşüşe işaret etti. Üstelik bazı işçiler, Covid salgını sırasında sınırlı gıda kaynaklarıyla bina içinde uzun süre kalmaları nedeniyle Foxconn tesisinden ayrıldı.

Apple yaşadığı bu zorlu süreçler nedeniyle üretim kapasitesini yavaş yavaş Çin'den diğer ülkelere kaydırıyor. Şimdilik öncelik Hindistan'dan yana olsa da Apple'ın iPhone 15 serisine kadar başka planlarının olması da muhtemel.