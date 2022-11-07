Apple, iOS 16.2 Beta ile Birlikte Uygulamalarına Haberler Ekliyor

Apple, iOS'taki mevcut yerel Hava Durumu uygulamasına ek işlevler ve bilgiler getirmeye çalışıyor. Şirketin en son iOS 16.2 Beta'sı, Hava Durumu uygulamasına birkaç güncelleme getirecek şekilde değişikliklere sahip.

Şu an itibariyle iOS'un Hava Durumu uygulaması, mevcut sıcaklığı ekranın üst kısmında büyük bir yazı tipinde ve üzerinde şehir adıyla gösteriyor.

Hava Durumu uygulaması ayrıca arka planda günün sıcaklık aralığını ve 10 günlük hava tahminini de göstermekte. Bir Cult of Mac raporuna göre Apple, daha fazla özellik eklemek için yakında yerel hava durumu bilgileri ve ilgili haberleri Hava Durumu uygulamasına getirecek.

Apple News, Uygulamalara Yerleşiyor

Bu yerel haberler, kasırgalar, hortumlar, dolu, kar fırtınası ve daha fazlası gibi şiddetli hava olaylarını da içeriyor. Ayrıca beta test kullanıcıları, özelliğin şu anda yalnızca büyük şehirlerde kullanılabildiğini ve Apple News'de hava durumuyla ilgili hikâyeler sunduğunu da belirtti.

Benzer şekilde Apple News de artık Borsa uygulamasında görünmeye başladı. Hava Durumu uygulamasıyla ilgili daha fazla bilgi için buradaki bağlantıya tıklayarak resmî Apple destek sayfasına gidebilirsiniz. Ayrıca iOS 16.2'den iOS Beta programına katılmak için beta.apple.com'a gidebilirsiniz.