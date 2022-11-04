Apple'ın Katlanabilir iPhone'u Ne Zaman Çıkacak? Yeni İddialar!

Apple'ın katlanabilir iPhone üzerinde çalıştığına dair bir süredir söylentiler ortalıkta dolaşıyor ve özellikle Samsung, Apple ile dalga geçtiği reklamlarında Apple'ın bu konuda geri kalmasına değiniyor. Elbette bu iki firma reklam alanında birbirleriyle atışsa da sektörde pek çok konuda iletişim hâlindeler.

Apple'ın katlanabilir iPhone'unun ne zaman piyasaya sürüleceğiyle ilgili ilk bilgi de ironik bir şekilde Samsung cephesinden geldi. Apple, katlanabilir teknoloji pazarına henüz hiçbir cihazıyla adım atmadı ancak bu yeni rapora göre şirket önümüzdeki yıllarda katlanabilir bir iPad, iPhone veya MacBook ile giriş yapabilir.

Samsung'un Mobil Deneyim Şubesi, tedarikçilerle bir araya geldi ve TheElec'e göre katlanabilir pazarı konusunda Samsung iyimser hissediyor.

Apple, 2024 Yılında Katlanabilir Sektörüne Giriş Yapabilir

Samsung Mobil Deneyim Şubesi yetkilileri, Apple'ın 2024 yılına kadar ilk katlanabilir cihazını duyuracağına inanıyor ancak bu ilk katlanabilir cihazın iPhone olmayacağını düşünüyorlar. Samsung yetkilileri, Apple'ın öncelikle katlanabilir bir iPad veya MacBook ile katlanabilir sektörüne giriş yapacağını, daha sonra edinecekleri tecrübe ile katlanabilir iPhone'a yoğunlaşacaklarını iddia ediyorlar.

Apple'ın daha önceki yenilikçi teknolojilerdeki hareketleri bu iddia ile bağdaştığı için gerçekleşmesi muhtemel görünüyor. Bu da katlanabilir iPhone'ları en erken 2025'te görebileceğimiz anlamına geliyor.

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