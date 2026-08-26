AirPods 5 İçin Tarih Ortaya Çıktı! Ses Kalitesinde Rakip Tanımayabilir

Apple'ın yeni nesil kulaklık modeli AirPods 5 ile ilgili önemli bir gelişme meydana geldi. Şirketin yeni modellerin ne zaman tanıtılacağı ortaya çıktı. Çok yakın bir zamanda tüketicilerin karşısına çıkması beklenen iPhone 18 serisiyle birlikte bu modele de yer verilebilir.

AirPods 5 Ne Zaman Tanıtılacak?

macOS Tahoe 26.7 kodlarında AirPods 5 modellerini temsil eden B868M ve B868E kod adlarına rastlandı. AirPods 4'ün B768M ve B768E kod adlarını kullandığını göz önünde bulunduracak olursak bunların AirPods 5'e ait olma ihtimali bir hayli yüksek görünüyor.

Bu ipucundan hareketle AirPods 5'in 9 Eylül 2026'da tanıtılması bekleniyor. Bu tarihte ayrıca katlanabilir iPhone ve iPhone 18 serisinin de tanıtılacağı öngörülüyor. Şu an satışta olan AirPods 4 de Eylül 2024'te tanıtılmıştı. O zamandan bu yana yeni bir model gelmemesi de yine yeni cihazın çok yakında kullanıcılarla buluşma ihtimalini artırıyor.

AirPods 5'in Özellikleri Neler Olacak?

AirPods 5'in hangi özelliklere sahip olacağı konusunda detaylar oldukça az. Fakat yeni modellerin çok daha gelişmiş bir işlemci ile gelmesi muhtemel. Tam olarak hangi işlemcinin tercih edileceği belli değil ama kuvvetle muhtemel H3 çipini görebiliriz. AirPods 4'te şu an H2 çipi kullanılıyor. Eğer H3 çipine geçilirse şüphesiz ki bunun birçok avantajı olacaktır.

Her şeyden önce daha düşük gecikme süresi elde edebiliriz. İster oyun oynayın ister video izleyin, ses ve görüntü arasındaki gecikme oldukça düşük kalabilir. Ayrıca ses kalitesi çok daha iyi hâle gelebilir. Şirket eğer aktif gürültü engelleme özellikli AirPods 5 modeli piyasaya sürerse -ki AirPods 4'te olduğu için bu pekâlâ mümkün- H3 çipinin avantajından yararlanılarak daha fazla işlem gücü elde edilebilir ve doğal olarak da daha iyi bir gürültü engelleme deneyimine sahip olunabilir.

AirPods 5 Türkiye'de Satılacak mı?

Apple, giyilebilir cihazlarını Türkiye'de satışa sunan bir marka. AirPods 4, AirPods Pro 3 ve çok daha fazlasına şu anda erişilebiliyor. Dolayısıyla yeni AirPods 5 modelinin de Türkiye'deki tüketicilerle buluşturulma ihtimali oldukça yüksek. Elbette ki konu ile ilgili şimdiye kadar resmî açıklamada bulunulmadığının da altını çizmek gerek.

AirPods 5'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

AirPods 5'in fiyatı henüz açıklanmadı ama önceki modelden hareketle tahminde bulunulabilir. AirPods 4'ün şu an standart modeli 8 bin 999 TL'ye satılıyor. Aktif gürültü engelleme özellikli modelin fiyatı ise 11 bin 999 TL şeklinde. AirPods 5, öncekine göre çok daha güçlü bir çiple geleceği için başlangıç fiyatı 12 bin TL olabilir. Daha gelişmiş sürümün fiyatı ise 15 bin TL'ye çıkabilir.

Editörün Yorumu

AirPods 5 için ortaya çıkan kodlar, Apple'ın yeni nesil kulaklık modelini sunmaya hazırlandığının önemli göstergelerinden. Özellikle de Eylül ayındaki etkinlikten önce ortaya çıkması, tanıtılma ihtimalini oldukça artırmış durumda. Açıkçası ben yeni modelde H3 çipinin yer alacağını, bununla birlikte ses kalitesi ve aktif gürültü engelleme büyük bir sıçrama olacağını düşünüyorum. Daha iyi ses ve gürültü engelleme ise cihazın çok geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından talep görmesini sağlayacaktır.