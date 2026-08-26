Renault 5 E-Tech Yenilendi: Yeni Motor ve Yeni Batarya!

İkonik Renault 5 modelini birkaç yıl önce yeniden hayata döndüren Fransız üretici, şimdi ise başarılı elektrikli modelini güncelledi. Artan menzil, yepyeni giriş seviyesi motor seçeneği ve Google Gemini yapay zeka desteğiyle dikkat çeken güncel model, elektrikli otomobil pazarındaki iddiasını artırma niyetinde.

Yeni Renault 5 E-Tech'in Menzili Ne Kadar Oldu?

Renault, alt gövde ve yeni aynalarda yaptığı aerodinamik güncellemeler ile elektrikli modelinin menzil kapasitesini az da olsa artırmayı başarmış. 40 kWh bataryaya sahip "Urban Range" versiyonu tek şarjla artık 312 yerine 315 kilometre menzil sunuyor. 52 kWh bataryalı "Comfort Range" versiyonu ise önceki 410 km'lik menzilini geliştirerek tam 430 kilometreye ulaşıyor.

Asıl değişiklik ise aracın ülkemizde sunulmayan giriş seviyesinde versiyonunda yaşandı. "Five" olarak isimlendirilen versiyon hem motor hem de batarya anlamında ciddi bir güncelleme aldı. Araç artık Twingo e-Tech'den tanıdığımız 110 beygir gücünde (80 kW) daha kompakt bir motora ve 36.5 kWh LFP bataryaya ev sahipliği yapacak.

Giriş seviyesi model yeni batarya ve motoru ile 305 kilometre menzil sunuyor. Yenilenen modelin 0'dan 50 km/s hıza ulaşmasının ise sadece 3.5 saniyede çıktığının altı çiziliyor. Ara hızlanmaları oldukça başarılı bir şekilde yapmayı vadeden model bu sayede şehir içi kullanımda çok daha seri bir sürüş sunabilir. Bir diğer büyük gelişme ise yenilenen elektrikli versiyonda artık 80 kW DC hızlı şarj desteği standart olarak sunulacak.

Tasarımda Neler Değişti?

Renault 5 daha aerodinamik yan aynalar dışında büyük bir tasarım değişikliği yaşamıyor. Dış tasarımda "Alev Kırmızısı" (Flame Red) adlı yeni ve oldukça iddialı bir renk yelpazeye eklenirken, Yıldızlı Siyah tavan seçeneği, jantlarda altın sarısı kaplamalar ve yepyeni tavan/kanat çıkartmalarıyla aracı kişiselleştirmek mümkün olacak. İç mekanda ise koltuk döşemelerinde kullanılan sarı renk yerini daha modern görünen kırçıllı maviye (heathered blue) bırakıyor.

Yenilenen Renault 5 Hangi Teknolojilere Kavuştu?

Yenilenen Renault 5 artık araç asistanı olarak Google Gemini yapay zekasını kullanıyor. Yeni model bu sayede klasik sesli komutların aksine, Gemini ile arabada doğal ve akıcı bir sohbet imkanı sağlıyor. Bunun yanı sıra araç, 1 saatte bataryanın %50'sini dolduran yeni Qi2 standartlı kablosuz şarj ünitesine de kavuştu. Bunların yanı sıra sürüş keyfini artırmak için sürüş tarzınıza göre Eco, Comfort ve Sport modları arasında otomatik geçiş yapan "Akıllı Sürüş Modu" da araca eklenmiş.

Yeni Renault 5 E-Tech Ne Zaman Tanıtılacak?

Avrupa genelinde ön siparişleri açılan yenilenen Renault 5 E-Tech, tüm bu donanım ve tasarım özellikleriyle 12-18 Ekim 2026 tarihleri arasında düzenlenecek olan 2026 Paris Otomobil Fuarı'nda resmi olarak otomobil severlerin beğenisine sunulacak. Yenilenen modelin ülkemize ulaşması ise 2027 yılını bulacaktır.

Editörün Yorumu

Renault 5 E-Tech sahip olduğu özellikler ve tasarımı ile elektrikli otomobil pazarında öne çıkıyor. Elektrikli model şimdi ise artan teknolojisi ve menzili ile pazardaki gücünü daha da artıracaktır. Bazı değişiklikler oldukça sınırlı görünse de özellikle giriş seviyesinde LFP bataryaya ve daha verimli motora geçilmesi ile Renault 5'in Avrupa'da giriş seviyesi elektrikli otomobil piyasasının en güçlü oyunclarından biri olması muhtemel görünüyor.