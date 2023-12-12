Cristiano Ronaldo, Ücretsiz Futbol Oyunu UFL'e 40 Milyon Dolar Yatırım Yaptı!

Futbol ikonu Cristiano Ronaldo, oyuncular tarafından yaratılan ve oyuncular için adil ve beceri öncelikli bir yaklaşıma odaklanan oynaması ücretsiz futbol video oyunu UFL'ye yatırımcı oldu.

Ronaldo, futbol taraftarlarının oyun dünyasıyla etkileşim kurma biçimleri üzerinde büyük bir etki yaratmayı amaçlayan yeni oyunun geliştirilmesi için 40 milyon dolardan fazla yatırım yapmayı taahhüt eden bir grup yatırımcının bir parçası oldu.

Bu yatırım, heyecan verici yeni bir projeyi dünyanın en büyük yıldızlarından biriyle birleştiren ekip için önemli bir kilometre taşına işaret ediyor.

Cristiano Ronaldo, UFL Gelişimine Yardımcı Olacak

Instagram'da 614 milyon takipçiyle en popüler hesaba sahip olan Ronaldo, UFL ekibinin sürükleyici futbol oyunları için yeni bir standart belirleme misyonunun bir parçası olarak oyunun gelişimini şekillendirmeye yardımcı olacak.

Ronaldo, UFL'nin kendisini geliştirmesinde önemli bir rol oynayacak ve dünyanın dört bir yanındaki futbol taraftarlarını büyüleme konusunda işletmeyi destekleyecek.

UFL ile yeni ortaklığı hakkında konuşan Cristiano Ronaldo şunları söyledi: "UFL futbol oyunlarında yeni bir tür hâline gelebileceği için bu projenin bir parçası olmaktan heyecan duyuyorum."

UFL'nin arkasındaki marka olan Strikerz Inc. taraftarlar için olağanüstü bir oyun ve interaktif deneyimi bir araya getiren ve bunu dünya çapındaki milyonlarca tutkulu futbol oyuncusunu ödüllendiren bir futbol oyunuyla futbol ve oyunseverlerin karşısına çıkıyor.

Resmi çıkış tarihî henüz açıklanmamış olsa da UFL kapalı test süreci bu sonbaharda başladı. Oyun PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsolları için piyasaya sürülecek.