Volkswagen Ömür Boyu Garantili Otomobil Satıyor!

Volkswagen, Çin pazarında alışılmışın dışına çıktı. Otomotiv devi, bazı SUV modellerine ömür boyu garanti vererek kuralları yeniden yazmaya başladı. Peki bu uygulama gerçekten ömür boyu garanti veriyor mu yoksa sadece bir pazarlama stratejisi mi? İşte konuyla ilgili detaylar...

Volkswagen'den Ömür Boyu Garantili Otomobil Satışı!

Alman otomotiv devi Çin'de ilginç bir uygulama başlatı. Buna göre olkswagen’in Tharu, Tiguan L Pro ve Teramont Pro modellerini kapsayan yeni satış sisteminde; motor, şanzıman, süspansiyon ve direksiyon gibi temel sistemler artık ömür boyu garanti altında. Ne kilometre sınırlaması var ne de yıl. Ama elbette ki küçük bir şart var. Zira bir marka ürünlerine sonsuza dek garanti verme noktasında karar aldığında bunun mali yükünü de hesaba katmak zorunda. Peki bu şartlar tam olarak neler?

Aslında bu konuda tek bir şart var ki bu şart beraberinde garanti sisteminin sorunsuz bir şekilde sürmesini sağlıyor. Buna göre bahsi geçen modellerden birini satın almanız takdirinde aracınız temel parçalar noktasında ömür boyu garanti altında olacak. Ancak otomobili bir başkasına sattığınızda garanti süreci bitmiş olacak. Yani garanti ayrıcalığı sadece aracın ilk sahibi için geçerli. Şimdilik sadece Çin pazarı için geçerli olan bu uygulkama 30 Nisan 2025’e kadar bu üç SUV modelinden birini alanlar için geçerli.

Bu hamlenin arkasında Çin’de hızla büyüyen yerli üreticilerin etkisi var. Elektrikli ve hibrit tarafta agresif büyüyen markalar karşısında pozisyonunu korumak isteyen Volkswagen, özellikle SUV kullanıcılarını elinde tutmak istiyor. Sadakati artırmak, farklılaşmak ve müşteri güvenini kazanmak… Bu garanti sistemi hepsini bir arada hedefliyor. Volkswagen’in bu adımı Çin'de otomotiv rekabetine yeni bir soluk getirecek gibi duruyor. Diğer markalar da benzer adımlar atar mı bilinmez ama Alman devinin “ömür boyu garanti” kartı oyunu biraz hareketlendirecek, orası kesin.

İşin gerçeklerine baktığımızdaysa bir otomobil ömründe kaç kere garanti sebebiyle temel parçalarını değiştiriyor sorusuna yanıt 5 araçta 1 kadar düşük. Zira kronik sorunlar haricinde bu tarz garanti süreçleri yaşanmıyor. Bu da markanın aslında maliyetleri yüksek olmayan güçlü bir pazarlama stratejisi kurgulamasına olanak sağlıyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...