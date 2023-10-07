iPhone 15'teki Ses Sorunu Giderek Artıyor: Apple Değişime Başladı!

Apple kısa süre önce iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'i etkileyen aşırı ısınma sorununu çözdü. Şirket bu hafta iOS 17 için bir yazılım güncellemesi yayınladı ve hepsinden önemlisi bu ısınma sorununu çözmek için A17 Pro işlemcinin performansını düşürmesine bile gerek kalmadı.

Ancak geçtiğimiz günlerde aktardığımız, Apple'ın düzeltmesi gereken başka bir sorun daha ortaya çıktı. Bazı kullanıcılar sosyal medyada, daha yüksek seviyelerde ses çalarken ortaya çıkan hoparlör seslerinden şikâyetçi olduğunu dile getirmişti.

Şimdi ise bir TikTok kullanıcısı iPhone 15 Pro Max'i değişim için Apple'a götürdüğünü açıkladı. Üstelik şirket ses sorununu kabul etti ve telefonu değiştirdi. Her geçen gün bu sorunu yaşayan iPhone 15 kullanıcı sayısı artıyor ve bu problemin kronik bir problem olduğu düşünülüyor.

iPhone 15 Ses Sorunu Giderek Artmaya Başladı

iPhone 15 sahipleri, ses seviyesi %80'in üzerindeyken ses çalarken (videolar ve aramalar dâhil) sorunu yaşamaya başladılar. Bunu bir çatırtı veya tıkırtı sesi ya da hoparlörün içinde su varmış gibi bir ses olarak tanımlıyorlar. Sorun özellikle üst hoparlörü etkiliyor gibi görünüyor.

Eğer bu bir donanım sorunuysa ve hoparlör bileşenleri bu duruma neden oluyorsa, Apple muhtemelen sorunu üretim tarafında çözecek. Bu da gelecekteki iPhone 15 modellerinin aynı sorundan muzdarip olmayacağı anlamına geliyor.

Peki siz yaşanan bu sorunla ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.