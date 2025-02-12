Crytek'ten Crysis 4'ü bekleyenleri üzen haber geldi. Bir süredir yeni projelerle "eski günlerine mi dönüyor?" dedirten şirket, beklenmedik bir açıklama yaparak durumun pek de öyle olmadığını gösterdi. İş gücünün yüzde 15'ini işten çıkardığını açıklayan oyun devi, buna ek olarak Crysis 4'ün de geliştirme sürecinin durdurulduğunu açıkladı. İşte detaylar!

Crytek’ten Üzücü Haber: Crysis 4 Askıya Alındı

Oyun dünyasındaki finansal krizlerin ardı arkası kesilmiyor. Neredeyse her gün Ubisoft'un yaşadığı mali sorunlar gündeme gelirken, bir başka Avrupalı oyun devi Crytek de benzer bir açıklama yaptı. Yaklaşık 400 çalışanı bulunan şirket, bunun yaklaşık yüzde 15'ini işten çıkaracaklarını ve bunun geliştirme aşamasındaki projeleri de etkleyeceğini duyurdu.

Ne yazık ki bunların başında ise hem ülkemizdeki hem de dünya genelindeki oyuncuların kalbinde yer edinmiş olan Cyrsis serisinin yeni oyunu Crysis 4 var. Crytek bunun yerine oldukça popüler olan servis oyunu Hunt: Showdown 1896'ya odaklanacak ve oyunu daha iyi hale getirmek için çalışacak.

Crysis 4, üç yıl önce bir teaser fragmanıyla duyurulmuş ve oyunun erken geliştirme aşamasında olduğu açıklanmıştı. Crytek yaptığı açıklamada süre belirtmedi ve iptal kelimesine yer vermedi. Yine de Crysis 4'ün yakın bir gelecekte çıkması beklenmezken, projenin gelecekte devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor.

Crytek'in yaptığı açıklamanın tamamı ise şu şekilde:

Tıpkı sektördeki birçok şirket gibi, son birkaç yıldır endüstrimizi etkileyen karmaşık ve olumsuz piyasa koşullarından etkilenmemek mümkün değildi. Bugün, yaklaşık 400 çalışanımızın %15'ini işten çıkarmak zorunda kalacağımızı üzülerek paylaşmak durumundayız. Bu işten çıkarmalar, geliştirme ekiplerimizi ve destek hizmetlerini etkileyecek. Bu kararı vermek hiç kolay olmadı, çünkü yetenekli ekiplerimizin gösterdiği çabayı ve emeği büyük bir takdirle karşılıyoruz. 2024'ün üçüncü çeyreğinde bir sonraki Crysis oyununun geliştirilmesini duraklattıktan sonra, geliştiricilerimizi Hunt: Showdown 1896 projesine kaydırmaya çalışıyorduk. Hunt: Showdown 1896 hala büyüme gösteriyor olsa da, Crytek'in mevcut haliyle devam etmesi ve finansal olarak sürdürülebilir kalması mümkün değil. Devam eden maliyetleri azaltma ve operasyonel giderleri kısma çabalarımıza rağmen, ilerlemek için işten çıkarmaların kaçınılmaz olduğu sonucuna vardık. Crytek, etkilenen çalışanlara tazminat paketleri ve kariyer danışmanlığı hizmetleri sunacak. Crytek'in geleceğine olan inancımız tam. Hunt: Showdown 1896 ile güçlü bir oyun hizmetine sahibiz ve bu projeye olan bağlılığımız devam ediyor. Hunt: Showdown 1896'yı harika içeriklerle genişletmeye ve CRYENGINE stratejimizi geliştirmeye devam edeceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Crytek içerisinde bulunduğu bu finansal durumdan çıkarak o çok beklediğimiz Crysis 4'ü arzu ettiğimiz kalitede bizlere sunabilecek mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.