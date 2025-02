En Çok İndirilen PS5 ve PS4 Oyunları Şaşırttı! 2013 Yapımı Oyun da Var

State of Play etkinliği büyük bir merak içerisinde beklenirken Ocak 2025'te en çok indirilen PS5 ve PS4 oyunları açıklandı. Paylaşılan liste iki farklı kategoriden oluşuyor. Bir kategoride Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Kanada, diğer kategoride ise Avrupa'yı baz alınıyor.

ABD ve Kanada'da en çok indirilen PlayStation 5 oyunları arasında Call of Duty: Black Ops 6, Grand Theft Auto V, NBA 2K25, EA SPORTS Madden NFL 25 ve Phasmophobia dahil olmak üzere pek çok yapım bulunuyor. Listede 2013'te oyuncularla buluşan GTA 5'in de yer alması şaşırtıyor.

Avrupa'da en çok indirilen oyunlar arasında EA SPORTS FC 25, Grand Theft Auto V, Call of Duty: Black Ops 6, Hogwarts Legacy, Minecraft, The Crew Motorfest ve daha pek çok oyun yer alıyor.

ABD ve Kanada'da en çok indirilen PlayStation 4 oyunları arasında Red Dead Redemption 2, theHunter: Call of the Wild, Need for Speed Heat, Batman: Arkham Knight, The Forest ve A Way Out dahil olmak üzere pek çok yapım bulunuyor. Listede 2015 yapımı Batman: Arkham Knight'ın da yer alması dikkat çekti.

Avrupa'da en çok indirilen PlayStation 4 oyunları arasında EA SPORTS FC 25, Grand Theft Auto V, Batman: Arkham Knight, Battlefield V, theHunter: Call of the Wild, Unravel Two ve daha pek çok oyun yer alıyor.

En Çok İndirilen PlayStation 5 Oyunları

ABD ve Kanada Avrupa Call of Duty: Black Ops 6 EA SPORTS FC 25 Grand Theft Auto V Grand Theft Auto V NBA 2K25 Call of Duty: Black Ops 6 EA SPORTS Madden NFL 25 Hogwarts Legacy Phasmophobia Minecraft Minecraft Phasmophobia EA SPORTS FC 25 UFC 5 EA SPORTS College Football 25 Arma Reforger Arma Reforger Cyberpunk 2077 Hogwarts Legacy The Crew Motorfest

En Çok İndirilen PlayStation 4 Oyunları