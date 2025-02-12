En Çok İndirilen PS5 ve PS4 Oyunları Şaşırttı! 2013 Yapımı Oyun da Var

Sony tarafından paylaşılan listeler ile birlikte en Çok İndirilen PS5 ve PS4 oyunları belli oldu. Listede 2013'te çıkan oyun da bulunuyor.

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

State of Play etkinliği büyük bir merak içerisinde beklenirken Ocak 2025'te en çok indirilen PS5 ve PS4 oyunları açıklandı. Paylaşılan liste iki farklı kategoriden oluşuyor. Bir kategoride Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Kanada, diğer kategoride ise Avrupa'yı baz alınıyor.

ABD ve Kanada'da en çok indirilen PlayStation 5 oyunları arasında  Call of Duty: Black Ops 6, Grand Theft Auto V, NBA 2K25, EA SPORTS Madden NFL 25 ve Phasmophobia dahil olmak üzere pek çok yapım bulunuyor. Listede 2013'te oyuncularla buluşan GTA 5'in de yer alması şaşırtıyor.

Avrupa'da en çok indirilen oyunlar arasında EA SPORTS FC 25, Grand Theft Auto V, Call of Duty: Black Ops 6, Hogwarts Legacy, Minecraft, The Crew Motorfest ve daha pek çok oyun yer alıyor.

ABD ve Kanada'da en çok indirilen PlayStation 4 oyunları arasında Red Dead Redemption 2, theHunter: Call of the Wild, Need for Speed Heat, Batman: Arkham Knight, The Forest ve A Way Out dahil olmak üzere pek çok yapım bulunuyor. Listede 2015 yapımı Batman: Arkham Knight'ın da yer alması dikkat çekti.

Avrupa'da en çok indirilen PlayStation 4 oyunları arasında EA SPORTS FC 25, Grand Theft Auto V, Batman: Arkham Knight, Battlefield V, theHunter: Call of the Wild, Unravel Two ve daha pek çok oyun yer alıyor.

En Çok İndirilen PlayStation 5 Oyunları

ABD ve Kanada Avrupa
Call of Duty: Black Ops 6 EA SPORTS FC 25
Grand Theft Auto V Grand Theft Auto V
NBA 2K25 Call of Duty: Black Ops 6
EA SPORTS Madden NFL 25 Hogwarts Legacy
Phasmophobia Minecraft
Minecraft Phasmophobia
EA SPORTS FC 25 UFC 5
EA SPORTS College Football 25 Arma Reforger
Arma Reforger Cyberpunk 2077
Hogwarts Legacy The Crew Motorfest

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En Çok İndirilen PlayStation 4 Oyunları

ABD ve Kanada Avrupa
Red Dead Redemption 2 EA SPORTS FC 25
theHunter: Call of the Wild Red Dead Redemption 2
Need for Speed Heat Need for Speed Heat
Batman: Arkham Knight The Forest
The Forest A Way Out
A Way Out Battlefield
Call of Duty: Black Ops 6 Unravel Two
Grand Theft Auto V Grand Theft Auto V
Minecraft Batman: Arkham Knight
Need for Speed Payback Battlefield 1

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