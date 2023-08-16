CS:GO Seçkin Durumu Yükseltmesi Steam’de Zamlandı!

CS:GO, neredeyse 10 yılı aşkın bir süredir popülaritesini hiç kaybetmedi. Hatta her geçen gün oyuncu sayısı giderek artıyor.

Bazı oyuncular oyunun avantajlarından faydalanabilmek için Prime Status yani Seçkin Durumu Yükseltmesi paketine dahil oluyor. Paketten yararlanmak isteyen oyuncular belirli bir ücret ödüyor.

Prime statüsündeki oyucularla karşı karşıya gelmeyi sağlayan paketin ücretlerine yeni bir zam geldi. Fiyat artışı, Steam'in resmi internet sayfasında görülüyor.

Yükseltmeye %44 Oranında Zam Geldi!

Hilesiz bir rekabet ortamı sağlayan yükseltmenin fiyatı Steam'de 274,95 TL'den 394,95 TL'ye yükseldi. 30 milyon aktif oyuncusu olan CS:GO'nun yükseltme fiyatındaki bu artış, oyuncuları bir hayli üzecek.

Seçkin Durum Yükseltmesi, oyuncuların aynı statüye sahip diğer hesaplarla eşleştirilmesini sağlıyor. Prime kullanıcıları, öğe düşürmelerine ve silah kasalarını alma şansına erişiyor.

Satın alındıktan sonra iadesi olmayan yükseltmedeki bu fiyat artışı, oyun sektöründeki gidişatı bir kez daha gözler önüne serdi.

Bakalım 120 liralık fiyat artışına rağmen oyuncular, Prime statüsündeki oyuncularla eşleşme ayrıcalığına sahip olmak isteyecek mi?

Siz bu zam haberleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.