Twitch'te CS:GO Skin Kumarı Yayınları Yasaklandı!
Twitch, topluluk kurallarını güncelleyerek CS:GO skin kumarı içeren yayınları yasakladı. İşte detaylar!
Amazon'un sahibi olduğu yayın platformu Twitch, CS:GO skin kumar sitelerinin sponsorluğunu ve tanıtımını artık açıkça yasaklıyor.
Eğer bu yeni yasaklar tam olarak uygulanırsa sayısız CS:GO yayıncısının sponsorlukları bu durumdan etkilenecek.
Birçok izleyici ve oyuncu açıkça desteklemese de CS:GO'da skin kumarı fazlasıyla gerçekleşen bir durum ve pek çok yayıncının da yayınları doğrudan bu konu üzerine.
Yeni CS:GO Skin Kumarı Yasağı Twitch'i Nasıl Etkileyecek?
Öyle ki sadece normal yayıncılar değil, birçok profesyonel esporcu ve espor takımının CS:GO skin kumarı siteleriyle sponsorluk anlaşması bulunuyor.
Geçtiğimiz gün düzenlenen Twitch'in yeni topluluk kurallarında, bahsi geçen yeni yasağa dair bir ibare yer almaya başladı. Bu ibareye göre artık herhangi bir CS:GO skin kumar sitelerinin sponsorluğu ve tanıtımını yapmak Twitter kurallarının ihlali olarak sayılacak.
Ünlü Yayıncı Twitch'e Geri Dönüyor!
Twitch dünyasının tanıdık yüzü Alexandria Ocasio-Cortez, üç yıl aradan sonra Twitch'e geri dönüyor. ABD tarihinin en genç Kongre üyesi olan Alexandria Ocasio-Cortez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bugün saat 19:30'da yayınlara başlayacağını duyurdu.
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