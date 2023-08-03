Twitch'te CS:GO Skin Kumarı Yayınları Yasaklandı!

Amazon'un sahibi olduğu yayın platformu Twitch, CS:GO skin kumar sitelerinin sponsorluğunu ve tanıtımını artık açıkça yasaklıyor.

Eğer bu yeni yasaklar tam olarak uygulanırsa sayısız CS:GO yayıncısının sponsorlukları bu durumdan etkilenecek.

Birçok izleyici ve oyuncu açıkça desteklemese de CS:GO'da skin kumarı fazlasıyla gerçekleşen bir durum ve pek çok yayıncının da yayınları doğrudan bu konu üzerine.

Yeni CS:GO Skin Kumarı Yasağı Twitch'i Nasıl Etkileyecek?

Öyle ki sadece normal yayıncılar değil, birçok profesyonel esporcu ve espor takımının CS:GO skin kumarı siteleriyle sponsorluk anlaşması bulunuyor.

Geçtiğimiz gün düzenlenen Twitch'in yeni topluluk kurallarında, bahsi geçen yeni yasağa dair bir ibare yer almaya başladı. Bu ibareye göre artık herhangi bir CS:GO skin kumar sitelerinin sponsorluğu ve tanıtımını yapmak Twitter kurallarının ihlali olarak sayılacak.

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