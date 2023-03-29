SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Asgari Ücrete Ara Zam Açıklaması!

Bir süredir Temmuz ayında geçen yıl olduğu gibi bu yıl da asgari ücret ara zammı olup olmayacağı merak konusuydu. Son günlerde çıkan iddialar bu ara zammın olmayacağına işaret etse de Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamayla soru işaretlerini giderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete Temmuz ayında ara zam yapılacağını açıkladı. Ocak ayında 8 bin 500 lira olarak belirlenen asgari ücret, 2022 yılında enflasyon hedeflerinin üzerinde çıktığı için Ocak ve Temmuz aylarında iki kez güncellenmişti.

Asgari Ücrete Temmuz Ayında Ara Zam Geliyor

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, elektrikte tüm aboneler ve doğalgazda sanayi aboneleri için Nisan ayından itibaren indirime gidileceğini açıkladı. Elektrikte Nisan ayından itibaren tüm abone gruplarında %15 indirim yapılacağı belirtildi. Sanayicilerin kullandığı doğalgaz tarifelerinde ise Nisan ayından itibaren %20 indirim yapılacağı duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arife günü Karadeniz gazının Filyos'a getirilmesi töreninde de müjdeler vereceğini söyledi. Ayrıca 42 bin güvenlik korucusunun emekli maaşlarına gelen zamdan faydalanmasını sağlayacaklarını duyurdu. Son olarak ise Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG)'un ilk aracını pazartesi günü teslim alacağını aktardı.