Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Teknoloji Projelerinde Elon Musk İle Çalışabileceğini Açıkladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısa bir süre ABD'deki yeni Donald Trump hükümeti ve Elon Musk ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin ilerleyen süreçteki teknoloji projelerinde Elon Musk ile iş birliği yapılabileceğini açıkladı. Detaylar haberde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teknoloji Alanında Elon Musk İle Çalışabiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada, ABD seçimlerinin ardından yeni Donald Trump hükümetinde bakan olarak görev yapacak Elon Musk ile ilgili heyecanlandırıcı demeçler verdi. Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin Elon Musk ile birlikte bazı teknoloji girişimlerinde iş birliği yapmaya açık olduğunu ifade etti.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye yaptığı gezide kendisine eşlik eden gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Musk bu seçimlerde Trump'ı destekledi, ancak bizim için önemli olan uzay ve teknoloji alanlarında aktif olarak çalışan bir iş insanı olması" ifadelerini kullandı.

Yaptığı açıklamada Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni teknoloji projelerinde Elon Musk ile birlikte çalışılabileceğini belirten Erdoğan, geçmişte de sık sık görüştüğü ünlü milyardere Türkiye'de yeni bi Tesla fabrikası kurmayı teklif etmişti.

ABD seçim süreci boyunca başkan adayı Donald Trump'a destek veren Musk, geçtiğimiz Salı günü yeni hükümet içerisinde Hükümet Verimliliği Bakanlığı (DOGE) isimli federal harcamaları düzenlemeye odaklanan yeni bir bakanlığın başına atandı.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Elon Musk, Türkiye'nin teknoloji projelerinde faaliyet göstermeli mi? Yorumlarda buluşalım...