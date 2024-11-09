Elon Musk: Söz Veriyorum, ABD Hükümetini Düzelteceğim

Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk, eski ABD Başkanı Donald Trump için kampanya yaparken hükümeti düzeltme vaadinde bulundu. Ancak Musk’ın iş geçmişi, bu sözleri gerçekleştirme kapasitesi konusunda soru işaretleri doğuruyor. Daha önce paylaştığımız haberimizde, aslen Güney Afrika doğumlu olan Musk'ın yasal olmayan yollarla ABD'de iş kurduğunu anlatmıştık. Şimdi ise politik vaatlerde bulunan ünlü milyarderin hükümette sözü geçebilir...

Trump Başkan Oldu, Musk Sekreter Olabilir

ABD başkanlık seçimlerinde bariz bir şekilde eski Amerikan Başkanını destekleyen Elon Musk, Trump'ın zaferi üzerine kendisine hükümette rol verilmesi ihtimalini şakaya vurarak "Hükümet Verimlilik Departmanı" ya da sevdiği bir kripto para olan DOGE olarak adlandırdı.

Trump, Fox News’e yaptığı açıklamada Musk’ın "Maliyet Azaltma Sekreteri" olarak atanabileceğini söyledi. Musk, kamu toplantılarında ve Trump ile yaptığı röportajlarda, yapay zeka kullanarak gereksiz harcamaların kesilmesi ve hükümet düzenlemelerinin büyük ölçüde geri çekilmesini önerdi.

X'te Yapılan Kesintiler, Musk'ın Söyledikleriyle Çakışıyor

Musk, Trump ile yaptığı bir röportajda kamu harcamalarının ciddi oranda azaltılması gerektiğini söylemişti. Ancak Musk’ın şirketlerinde yaptığı kesintilerin sonuçları, savunduğunun aksini kanıtlıyor. (Eski adıyla Twitter) X şirketinde çalışanların %80’ini işten çıkardıktan sonra platformda teknik aksaklıklar ve istikrarsızlık yaşandı, bu da güvenlik ve dezenformasyonun kontrolsüz kalmasına yol açtı.

Ünlü milyarder ayrıca gereksiz bürokrasiden rahatsız olduğunu sık sık dile getirmişti. Tesla model otomobillerde "tam otonom sürüş" teknolojisini agresif bir şekilde piyasaya sürerken birçok kazanın yanı sıra hükümet uyarılarıyla karşılaştığını hatırlatalım. Uzay çalışmalarını gerçekleştirdiği şirketi SpaceX’de ise, düzenlemeleri es geçerek Teksas'ta operasyonlarını genişletti. Ancak halk bu genişleme sürecinde mülklerine zarar verildiği ve büyük enkaz alanları oluştuğu iddiasıyla ünlü milyarder hakkında şikayette bulundu.

İşten Çıkarılanlara İki Yıl Tazminat Ödeyecek

Son olarak Musk, hükümet kanadında işten çıkarılacak tüm çalışanlara iki yıl boyunca tazminat ödeme sözü verdi. Tabii bu sözler de biraz şaibeli. Çünkü daha evvel işten çıkardığı eski X çalışanları ve yöneticilere vaat edilen tazminatlar ödenmiyordu. Bu sebeple eski çalışanlar da Musk'ı dava etti, çoğu halen devam eden davalar.

Siz ne düşünüyorsunuz? Elon Musk verdiği bu sözleri tutabilecek mi yoksa kendi şirketlerinde vaat edip gerçekleştirmediği vaatler listesine yenileri mi eklenecek? Yorumlarınızı bizimle paylaşın!