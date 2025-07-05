Cumhurbaşkanından Kritik Açıklama! F-35 Konusu Çözülüyor Mu?

Türkiye'nin F-35 satın alımıyla alakalı görüşmeler hız kesmeden devam ediyor. Büyük anlaşmazlıkların yaşandığı konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan oldukça kısa ancak kritik bir açıklama yaptı. İşte konuyla ilgili detaylar...

Türkiye F-35 Satın Alacak Mı? Cumhurbaşkanından Kritik Açıklama!

Konuyla ilgili görüşmeler devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan ziyareti sonrasında önemli bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı uçaktan indiği esnada yaptığı açıklamalarda F-35 konusuna da değindi. Bu noktada yapılan açıklamalar bir nebze ümit verse de kesin bir sonuca maalesef bağlanmıyor.

Amerika Birleşik Devletleri Pentagon konuyla ilgili çekimserliğine devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile yaptığı görüşmelerden ılımlı cevaplar aldığını ve önümüzdeki süreçlerde peyderpey uçakların teslimatlarının yapılabileceğini bildirdi. Her ne kadar bir kesinlik olmasa da gelen açıklama henüz bu noktada kesin kararların verilmediğini gösteriyor.

Bu noktada bir kaç hafta önce Pentagon tarafından da gelen nispeten ılımlı açıklamalar sürecin Türkiye adına olumlu sonuçlanabileceğini gösteriyor. Ancak ihtimaller dahilinde kalması sebebiyle Avrupa ile Eurofighter satın alımı noktasında da kritik görüşmeler başladı. Bunların yanında MMU KAAN'ın da ilerleyen süreçlerde yerli motor entegrasyonu ile filoya katılmasının beklenmesi de 5. nesil savaş uçağı konusundaki beklentileri yükseltiyor.

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