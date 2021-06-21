Cumhurbaşkanı Yeni Koronavirüs Tedbirleri Açıklaması Yaptı
Cumhurbaşkanı yeni koronavirüs tedbirleri açıklaması yaptı. Yapılan açıklama ile 1 Temmuz itibarıyla tüm sokağa çıkma yasaklarının kaldırılacağı açıklandı.
Cumhurbaşkanı yeni koronavirüs tedbirleri açıklaması ile beklenen müjdeleri verdi. Kabine toplantısı 21 Haziran Pazartesi günü saat 15.30'da başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 19:00 sıralarında açıklama için kameralar karşısına geçti.
50 milyon kişinin çift doz aşı olması ile toplumsal bağışıklık sağlanabilecek. Sonbaharda açık alanlarda maske zorunluluğunun kalkması planlanıyor. Kademeli normalleşme sürecine ilişkin konuşan, Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, şunları kaydetti: İnsanlar dikkat ettiği takdirde pazar günü de açılma söz konusu olabilir. Akşam saatlerindeki kısıtlama 22.00 yerine 23.00'e alınabilir. Bireysel önlemlere dikkat edip sırası gelenin aşı olduğu bir zaman dilimi yaşayabilirsek, hem temmuzda hem de güz döneminde toplumsal bağışıklığın sağlanması ile çok da iyi zamanlarımızın olabileceğine inanıyorum.
Cumhurbaşkanı Yeni Koronabirüs Tedbileri Açıklaması Yaptı
- Salgında yaşanan gelişmeler kabine gündemimizin yine ilk konusunu oluşturdu. Türkiye, dünyada salgın döneminin parlayan yıldızı olmuştur.
- Turizm sektörüne verdiğimiz KDV desteğini 1 ay daha uzatıyoruz.
- TMO'yu en etkin şekilde devreye sokarak uygun fiyatlı yem ham maddesi satışını temmuz ayında başlatıyoruz. Sanayi sektöründeki kayıtlı istihdam, 4 milyon 700 bin sınırına dayanarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
- Hububat ile et, süt, yem fiyatlarını aşırı şekilde yükseltmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz, gerekli dersi vereceğiz.
- Yaptığımız aşı sayısı 43 milyon doza yaklaşmış bulunuyor. Hedefimiz aşılamayı birkaç hafta içinde 18 yaş üstünün tamamına açmaktır.
- 1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz.
- (Kovid-19 tedbirleri) Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor.
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