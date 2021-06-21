Cumhurbaşkanı Yeni Koronavirüs Tedbirleri Açıklaması Yaptı

Cumhurbaşkanı yeni koronavirüs tedbirleri açıklaması ile beklenen müjdeleri verdi. Kabine toplantısı 21 Haziran Pazartesi günü saat 15.30'da başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 19:00 sıralarında açıklama için kameralar karşısına geçti.

50 milyon kişinin çift doz aşı olması ile toplumsal bağışıklık sağlanabilecek. Sonbaharda açık alanlarda maske zorunluluğunun kalkması planlanıyor. Kademeli normalleşme sürecine ilişkin konuşan, Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, şunları kaydetti: İnsanlar dikkat ettiği takdirde pazar günü de açılma söz konusu olabilir. Akşam saatlerindeki kısıtlama 22.00 yerine 23.00'e alınabilir. Bireysel önlemlere dikkat edip sırası gelenin aşı olduğu bir zaman dilimi yaşayabilirsek, hem temmuzda hem de güz döneminde toplumsal bağışıklığın sağlanması ile çok da iyi zamanlarımızın olabileceğine inanıyorum.

Cumhurbaşkanı Yeni Koronabirüs Tedbileri Açıklaması Yaptı