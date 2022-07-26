Resmi Gazete üzerinden yayımlanan karar sonucunda Cumhurbaşkanına ÖTV değiştirme yetkisi verildi. Bu kapsamda ÖTV tebliğinde "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirildi. Gerçekleştirilen değişikliğe dair merak edilen detaylar haberimizde.

ÖTV Değiştirme Yetkisi Cumhurbaşkanında

NTV'deki habere göre otomobillerden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) ile ilgili çok önemli bir değişiklik yapıldı. Vergi oranı ve yetki başlıklı maddede düzenleme içeren karar, Resmi Gazete üzerinden yayımlandı.

Söz konusu maddede yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirildi. Böylelikle Cumhurbaşkanına özel tüketim vergisini değiştirme yetkisi verilmiş oldu. Cumhurbaşkanı, motorlu araçların ÖTV ve matrahlarının alt ve üst sınırlarını 3 katına kadar arttırabilecek ya da sıfır seviyesine indirebilecek.

Cumhurbaşkanı belirlenen matrah ve ÖTV sınırları içerisinde kalmak şartı ile binek otomobiller için farklı matrah grupları oluşturabilecek.

Cumhurbaşkanı ayrıca malların matrah grupları, motor gücü, cinsi, sınıfı, üst yapı gövde tanımı, emisyon türü ve değeri, istiap haddi ile yolcu ve yük taşıma kapasitesi itibarıyla farklı oranlar belirleyebilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'in dördüncü maddesi şu şekilde:

Aynı Tebliğin (III/B/1) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” olarak, “bir” ibaresi “ve bu oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarının alt ve üst sınırlarını üç” olarak değiştirilmiş ve aynı paragrafta yer alan “sıfıra kadar indirmeye;” ibaresinden sonra gelmek üzere “bu sınırlar içinde kalmak şartıyla 87.03 GTİP numarasında yer alan mallar için farklı matrah grupları oluşturmaya, malların matrah grupları, motor gücü, cinsi, sınıfı, üst yapı gövde tanımı, emisyon türü ve değeri, istiap haddi ile yolcu ve yük taşıma kapasitesi itibarıyla farklı oranlar belirlemeye;” ibaresi eklenmiştir.

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