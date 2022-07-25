Otomobilde ÖTV İndirimi Olacak mı? Açıklama Geldi!

Otomobilde ÖTV indirimi olacak mı sorusu, bir süredir çok sayıda kişi tarafından merak ediliyordu. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu, merak edilen konu hakkında önemli bir açıklamada bulundu.

Otomobilde ÖTV İndirimi Ne Zaman Olacak?

Dünya'dan Aysel Yücel'in habere göre OSD Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu, düzenlenen bir basın toplantısında otomotiv dünyasına dair önemli bilgiler paylaştı. Kısa vadede ÖTV indiriminin gündeme gelmesinin mümkün olmadığını düşünen Eroldu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Şu andaki ortamda biz gidip bir yandan mal yetiştirmezken, bir yandan da 'ÖTV’yi indirelim' demek doğru gelmiyor bana."

ÖTV konusunda en güncel bilgiye Maliye Bakanlığının sahip olduğunu söyleyen Eroldu, şu anda Türkiye'de belirli bir talebin olduğunu, o talebin hızlı bir şekilde devam ettiği müddetçe ve bir de ülkenin mali bilançosunu düşündüğümüz zaman ÖTV indiriminin çok rasyonel gelmediğini ifade etti.

Cengiz Eroldu, belirli bir noktadan sonra talebin düşmeye başlayacağını, o zaman konunun değerlendirilebilir olacağını düşündüğünü açıkladı. Eroldu, açıklamasının devamında bunun kişisel fikri olduğunu sözlerine ekledi.

Küresel otomobil satışlarında 89 milyon adet olan 2022 tahmininin şu anda 84 milyon olduğunu ifade eden Eroldu, 106-107 milyon adet olan 2025 tahmininin ise şu anda 100 milyon seviyesinde olduğunu söyledi. Eroldu, bu tablonun dünyada bir daha 100 milyon adetli satış seviyelere çıkmanın zor olacağını gösterdiğini ifade etti.

Bu yılın ilk 6 ayının otomotiv açısından çok kötü geçmediğini belirten Eroldu, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla üretimin yüzde 1,5 arttığını, kapasite kullanımının ise yüzde 65'ten yüzde 67'ye çıktığını açıkladı.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu, "Avrupa’da bir yandan malzeme sıkıntıları var. Enflasyon artarak devam ediyor. Ukrayna savaşının getirdiği tedirginlik var. Faiz artırımı beklentileri, talebi azaltacak konular" şeklinde konuştu.

Bunların hepsini alt alta koydukları zaman Avrupa'daki talebin daha da aşağı gitme ihtimalinin söz konusu olduğunu söyleyen Eroldu, "O yüzden de bizim yeni pazar çeşitlendirmelerine gitmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Hükümetin bu konuda farkındalığa sahip olduğunu ifade eden Eroldu, Ticaret Bakanlığının bu hafta içerisinde uzak ülkeler stratejisi dokümanını açıkladığını belirtti.