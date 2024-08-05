Instagram'ın Kaderi Belli Oluyor: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Bugün Toplanıyor!

BTK'nın Instagram'a erişimi engellemesi Türkiye'nin en büyük gündemlerinden biri haline geldi ve konuyla ilgili somut gelişmeler yaşanıyor. Popüler sosyal medya platformu katalog suçlarına uymadığı gerekçesiyle kapatıldı ve ülkemizin taleplerini yerine getirmesi halinde yeniden açılacak.

Instagram'ın çatı şirketi Meta, platformun ülkemizde engellenmesinin ardından LinkedIn’den Türkçe bilen yönetici ilanı verdi ve kısacası konuyla ilgili çalışmaların olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak. Birçok konunun konuşulacağı toplantıda Instagram yasağı da masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplanıyor: Instagram Konusu da Görüşülecek

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Filistin başta olmak üzere birçok konunun konuşulacağı toplantıda Instagram konusu da değerlendirilecek. Şu an için net bilgiler olmasa da toplantının ardından sosyal medya platformuyla ilgili bazı açıklamalar olabilir.

Katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalar karşısında erişim engeli getirdiğimiz sosyal medya platformu Instagram yetkilileri ile geçtiğimiz hafta bir görüşme yapıldı.



Gerçekleştirilen görüşmede; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusunda hassasiyetlerimiz… — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) August 5, 2024

Buna ek olarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla bugün Instagram yetkilileriyle yeni bir görüşme yapacaklarını duyurdu. Uraloğlu, sosyal mecranın Türkiye'nin taleplerini yerine getirmesini umduğunu söyledi.

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