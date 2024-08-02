Instagram'ın Yasaklanmasının Türkiye'ye Maliyeti Belli Oldu! E-Ticaret Tehlikede

BTK'nın Instagram'a erişimi engellemesi bugün Türkiye'nin en büyük gündemi ve bu kararın nelere neden olabileceği yüksek sesle tartışılıyor. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ekmekçi, kısa süre önce bu kararın e-ticaret sektöründe yaratacağı hasarla ilgili bilgiler verdi.

Instagram'ın Erişime Kapatılması 1,9 Milyar TL'lik Bir E-Ticaret Hacmini Etkileyebilir

ETİD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ekmekçi, e-ticaret havuzunun yüzde 10'luk kısmının sosyal medyadan yapıldığını söyledi. Bunun günlük 930 milyon TL'ye denk geldiğini belirten Ekmekçi, Instagram'ı kapatma kararının platformlara trafik oluşturan influencerlarla birlikte 1,9 milyar liralık bir e-ticaret hacmini etkileyebileceğini ifade etti.

E-ticaret sektöründe tüm kanalların önemli olduğunu dile getiren Ekmekçi, Instagram'ın Türkiye'de çok önemli bir sosyal mecra olduğunu ve burada büyük bir ekonominin döndüğünü söyledi. Dahası, platformda çeşitli iş modelleri ve yatırımların bulunduğunu belirterek, bu kararın pozitif bir ortam oluşturmayacağını ifade etti.

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