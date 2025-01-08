Cumhurbaşkanlığına Bağlı Siber Güvenlik Başkanlığı Resmen Kuruldu

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan yeni bir kararname ile "Siber Güvenlik Başkanlığı" resmen kuruldu. 8 Ocak 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararnamede, yeni başkanlığın amacı ve görev tanımları detaylandırıldı. İşte detaylar!

Siber Güvenlik Başkanlığı'nın Görevi Ne Olacak?

Kararnameye göre, Siber Güvenlik Başkanlığı, siber tehditlere karşı ülkenin güvenliğini sağlamak, kamu kurumlarının siber savunmasını koordine etmek ve gerekli altyapıyı geliştirmekle yükümlü olacak. Başkanlık, doğrudan Cumhurbaşkanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösterecek.

Başkanlığın görevleri arasında; kritik altyapıların korunması, siber saldırılara karşı önleyici tedbirlerin alınması ve ulusal siber güvenlik stratejilerinin geliştirilmesi yer alıyor. Ayrıca, kamu kurumları ve özel sektörle iş birliği içinde çalışarak ulusal düzeyde koordinasyonu sağlayacak.

Resmi Gazete’de yer alan kararnamenin birinci bölümünde kuruluş amacı, tanımlar ve temel hükümler sıralanırken, ikinci bölümde başkanlığın görev ve yetkilerine ilişkin detaylara yer verildi.

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı, Siber Güvenlik Başkanlığının kurulmasına, teşkilat yapısına, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Tanımlar

MADDE 2- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde geçen;

a) Başkan: Siber Güvenlik Başkanını,

b) Başkanlık: Siber Güvenlik Başkanlığını,

ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Görev ve Yetkiler Kuruluş

MADDE 3- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle ilgili diğer mevzuatta yer alan görev ve yetkileri kullanmak, siber güvenliği sağlamak amacıyla, Cumhurbaşkanlığına bağlı, tüzel kişiliği haiz ve özel bütçeli Siber Güvenlik Başkanlığı kurulmuştur.

Yeni yapılanmanın, Türkiye’nin siber savunma kapasitesini artıracağı ve dijital güvenliğe yönelik önemli bir adım olacağı belirtiliyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşablirsiniz.