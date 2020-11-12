Çürük Meyvelerle Yapılan Meyve Suyu Skandalına Tepki Büyüyor!

Geçtiğimiz günlerde Konya’daki bir süt toplama merkezinde süt banyosu yaparken çekilen bir video sosyal medyada paylaşılmış ve vatandaşlar tarafından yoğun tepki toplamıştı. Bu tür skandallara bir yenisi daha eklendi. Tüm dünyada yaygın olarak kullanılan ve milyonlarca kullanıcının sık sık kullandığı sosyal medyada platformunda paylaşılan videoda çürük meyvelerle yapılan meyve suyu skandalı gösterildi.

Çürük Meyvelerle Yapılan Meyve Suyu Skandalına Yoğun Tepki

“Yavuzyavuz44” isimli bir sosyal medya kullanıcısı tarafından popüler sosyal medya platformu TikTok’ta paylaşılan bir video yoğun tepki gördü. İddiaya göre burada yer alan çürük meyvelerle meyve suyu yapılıyor. İddiaya göre büyük bir kasanın içerisindeki çürük meyvelerle yapılan meyve suyu vatandaşlara dağıtılacak.

Videoyu çeken kişi, “Bunun suyunu içeceğiz. Yöneticimiz de burada. Bu ne olacak?” ifadelerini kullandı. Yönetici olarak tanıtılan kişi ise “Meyve suyu olacak” şeklinde konuştu.

Görüntüler yine TikTok’tan.



Bu kadar çürük meyvenin meyve suyu için kullanılacağı iddia ediliyor. İlgili firmanın mutlaka bir açıklama yapması gerekiyor.pic.twitter.com/gvcC17wwVp — kardiyobey (@drkardiyo) November 12, 2020

Geçtiğimiz günlerde de gündeme buna benzer bir skandal görüntü gelmişti. O skandal görüntüde ise Konya’daki bir süt fabrikasında süt banyosu yapan şahıs yer alıyordu. Halkın sağlığını hiçe sayarak bu tür eylemlerin yapıldığı fabrikadaki denetimler Cumhuriyet Savcılığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülmeye devam ediyor.

Peki, siz bu skandal görüntüler hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.