123 TL'lik Eğlenceli Oyun Bedava Dağıtılıyor! Hemen Alın

Valve, oyunculara çeşitli kampanyalar ve fırsatlar sunmaya devam ediyor. Steam'de başlatılan kampanya kapsamında Cybarian: The Time Travelling Warrior ücretsiz oldu. Kampanya kapsamında söz konusu oyunu Steam kütüphanenize ekleyebilir ve istediğiniz zaman oynayabilirsiniz.

Steam'de Cybarian: The Time Travelling Warrior Ücretsiz Oldu

Kampanya 23 Eylül 2025 tarihinde saat 20.00'de sona erecek. Belirtilen tarihe kadar kütüphaneye ekleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için öncelikle Steam'i açın ve hemen ardından hesabınıza giriş yapın. Bir sonraki adımda Cybarian: The Time Travelling Warrior'ın sayfasını görüntüleyin.

"Hesaba ekle" butonuna bastığınız takdirde oyun kütüphaneye eklenecektir. Oyunu istediğiniz zaman indirip oynamaya başlayabilirsiniz. Ritual Games tarafından geliştirilen oyun 2018 yılının kasım ayında piyasaya sürüldü. 2,99 dolar (123 TL) değerindeki oyunda yalnızca tek oyunculu mod mevcut.

Cybarian: The Time Travelling Warrior Fragmanı

Cybarian: The Time Travelling Warrior Nasıl Bir Oyun?

Cybarian: The Time Travelling Warrior, iki boyutlu platform ve beat 'em up türlerinde bir oyundur. Asırlık Kılıç’ı alıp siberpunk temalı geleceğe ışınlanan bir savaşçıyı kontrol ediyoruz. Piksel grafiklere sahip olan oyunda düşman saldırılarından kaçınmak ve komboları doğru zamanda yapmak için hassas zamanlama ve strateji gerekiyor.

Aksiyon düzeyi yüksek olan oyunda kolay, normal ve zor olmak üzere üç farklı zorluk seviyesi mevcut. Başarılı bölüm tasarımlarına ve müziklere sahip Cybarian: The Time Travelling Warrior'da boss dövüşleri de bulunuyor. Bu, oyunu çok daha keyifli hâle getiriyor.

Cybarian: The Time Travelling Warrior Minimum Sistem Gereksinimleri