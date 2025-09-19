Türkçe Destekli Simülasyon Oyunu 8 TL'ye Düştü!

Simülasyon türünü seven oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Epic Games mağazasında başlayan kampanya ile birlikte Ranch Simulator'ın standart sürümünün fiyatı önemli ölçüde düştü. Başarılı simülasyon oyununu şu anda çok ucuza satın alabilmeniz mümkün.

Ranch Simulator'ın Fiyatı Düştü

2023 yılının kasım ayında piyasaya sürülen Ranch Simulator'ın standart sürümü Epic Games mağazasında yüzde 80 oranında indirime girdi. En iyi simülasyon oyunları arasında yer alan yapım 40 TL yerine 8 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Kampanya 6 Ekim 2025 tarihinde saat 20.00'de sona erecek.

Toxic Dog tarafından geliştirilen Ranch Simulator, Steam'de de indirime girdi. Çok gerçekçi bir oynanışa sahip olan oyun, yüzde 80 oranında indirim ile birlikte 3,99 dolardan (165 TL) 79 sente (32 TL) düştü. Steam'deki kampanya 29 Eylül 2025 tarihinde bitecek.

Ranch Simulator Fragmanı

Ranch Simulator Nasıl Bir Oyun?

Ranch Simulator, çiftlik oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Eski ve bakımsız hâlde bulunan çiftliği yönetmeye çalışıyoruz. Bu süreçte kendi ekinlerimizi yetiştirip hasat ederek para kazanabiliyoruz. Çiftlik işlerini kolaylaştırmak için kamyon ve traktör gibi araçlar satın alabiliyoruz. Böylece işlerimizi daha hızlı ve verimli bir şekilde yapabiliyorsunuz.

Oyunda tarımın yanı sıra tavuk ve inek gibi hayvanlar da bulunuyor. Hayvanlardan elde ettiğimiz yumurta ve süt gibi ürünleri de satın para kazanabiliyoruz. Kazandığımız paralar ve topladığımız kaynaklar sayesinde evi, ahırları, kümesleri ve diğer yapıları yenileyebiliyoruz.

Ranch Simulator Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) İşlemci: Intel Core i5-3570K / AMD FX-8310

Intel Core i5-3570K / AMD FX-8310 RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 / AMD Radeon RX 470

NVIDIA GeForce GTX 760 / AMD Radeon RX 470 DirectX: Sürüm 12

Ranch Simulator Önerilen Sistem Gereksinimleri