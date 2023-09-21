Cyberpunk 2077'nin Yeniliklerle Dolu 2.0 Güncellemesi Çıktı!

Cyberpunk 2077'nin yeniliklerle dolu ücretsiz 2.0 güncellemesinin 21 Eylül'de çıkacağı söylenmişti, öyle de oldu. Oyunun 2.0 güncellemesi resmî haber sayfasından ayrıntılı bilgiler içeren bir yazıyla yayınlandı.

Daha önce görülmemiş yeni yetenek ağaçları ve avantajlarla dolu Cyberpunk 2077 2.0 güncellemesi; PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S'de yayınlanıyor.

26 Eylül'de Daha Fazlası Gelecek!

Yeni güncelleme ile birlikte oyun neredeyse baştan aşağı değişiyor. Hatta Cyberpunk 2077 tarafından yayınlanan haber yazısında, mevcut kayıtlardan devam etmek yerine değişiklikleri deneyimlemeniz için oyunu yeni baştan oynamanız öneriliyor.

Ayrıca kapsamlı değişiklikler sebebiyle güncelliğini yitirmiş modlar, deneyimi pek çok açıdan bozabileceği için 2.0 öncesi modları kaldırmanız öneriliyor.

Oyunda geliştirilen yeni polis sistemi sayesinde artık savaş deneyiminiz çok daha iyi olacak.

Araçlara hızlı saldırı, çarpışma hasarını artırma, araç silahlarını güçlendirme gibi yeni avantajların yanı sıra bazı ikonik silah efektlerinin ayırt edici özelliklerle geliştirildiği açıklandı.

Güncellemede en çok yeni silah modları, sis bombaları, güçlü araç motorları, nişan alma yardımı gibi yenilikler dikkat çekti.

Phantom Liberty ek paketi ise 26 Eylül'de piyasaya çıkacak. Hâlihazırda yeterince seviye atlamış yeni bir karakterle yeni bir oyunda doğrudan genişletme hikâyesine geçmek mümkün olacak.

Çeşitli düzeltmeler ve iyileştirmeler ile birlikte revize edilen oyunda, oyun mekaniği ve temel oyun özellikleri dikkat çekiyor.

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