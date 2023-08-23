Cyberpunk 2077 Phantom Liberty Genişleme Paketinden Yeni Tanıtım Geldi: Oyuna Neler Ekleniyor?

Cyberpunk 2077'nin ilk ve tek genişleme paketi önümüzdeki ay çıkıyor ancak tartışmasız daha önemli olan şey, onunla birlikte gelecek olan "Güncelleme 2.0" olacak gibi görünüyor.

CD Projekt Red, Summer Game Fest'ten bu yana oyunun yetenek ağaçlarını, zırh sistemlerini ve polis yapay zekâsını nasıl elden geçirdiğinden bahsediyordu ve geçtiğimiz Gamescom açılış gecesinde tüm bunları ilk kez görme fırsatına eriştik.

Muhtemelen Cyberpunk'ın özündeki en büyük revizyon, eski küçük yüzde yükseltmelerinin yerini alan oyun tarzlarını tamamlamak için yeni avantajlar sunacak yetenek ağaçlarıdır. Tanıtımdabunlardan birkaçını görüyoruz.

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty Yeni Tanıtım Fragmanı

Phantom Liberty çıktığında Cyberpunk 2077'yi sıfırdan bitirmeyi planlayanlardansanız büyük olasılıkla bu verilebilecek en doğru karar olacak.

Güncelleme 2.0 ayrıca araba savaşını da ekliyor ki bu aslında birkaç farklı anlama geliyor, öyle ki V artık sürüş sırasında silah kullanabilir, diğer arabaları Watch Dogs tarzı hackleyerek kontrolden çıkmalarını sağlayabilir ve bazı arabalar aslında silahlarla donatılabilir (ancak bu sonuncusu Phantom Liberty'ye ait bir şey olabilir).

Oyunda araçların dâhil olduğu tonla görev olduğu düşünüldüğünde bir bakıma oyunun görev yapıları da yeni güncelleme ile değişikliğe uğrayacak.

Phantom Liberty genişleme paketi ve Güncelleme 2.0, 26 Eylül'de çıkışını gerçekleştirecek. Peki siz oyuna eklenecek şeyler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.