Cyberpunk 2077 Bulanık Simge Sorununu Bununla Düzeltebilirsiniz

Uzun bir zamandır çıkışının gerçekleştirilmesi beklenen video oyunu nihayet oyuncularla buluştu. Satışa sunulduğu gün içerisinde oyuncular tarafından yoğun ilgi ile karşılaşan oyun, büyük bir rekorun altına imza attı ancak video oyunu çıkışını yeni gerçekleştirdiğinden ötürü oyunda ufak tefek hatalar bulunuyor. Bu hatalardan bir tanesi de Cyberpunk 2077 bulanık simge sorunu oldu.

Açık dünya (Open world) temasına sahip aksiyon-rol yapma türündeki video oyunu Cyberpunk 2077, çıkışını Türkçe dil desteğiyle beraber bugün gerçekleştirdi. Night City olarak adlandırılan distopik şehirde geçen video oyununda paralı bir asker olan V isimli karakteri kontrol etmemiz isteniyor. Eşssiz bir implantın peşine düştüğümüz bu video oyunu, çıkış yaptığı gün eş zamanlı oyuncu sayısı ile büyük bir başarının altına imza attı.

1 milyonun üzerinde eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşan başarılı video oyunu, single player (tek oyunculu) bir video oyunu için inanılmaz yüksek bir sayı olarak görüldü. Bu rekor daha öncesinde Bathesda Studios tarafından geliştirilen Fallout 4 isimli bir video oyununa aitti fakat söz konusu vide oyunu, eş zamanlı oyuncu sayısı bakımından ciddi bir oyuncu sayısına ulaşarak Fallout 4’ü tahtından etti.

Cyberpunk 2077 Bulanık Simge Sorunu Nasıl Düzeltilir?

Oyun çıkışını bugün gerçekleştirdiği için video oyununda bazı küçük hataların olması zaten normal karşılanıyor fakat küçük de olsa bazı hatalar oyuncuların canını sıkabiliyor. Oyunculardan yoğun olarak gelen “bulanık kısayol simgesi” şikayeti doğrultusunda bir mod geliştiricisi, oyunun kısayol simgesindeki bulanıklığı giderecek ve onun yerine kaliteli bir kısayol simgesi getirecek mod paylaşımında bulundu.

Nexus Mods’ta paylaşılan bir oyun modu, video oyununun kısayol simgesini ultra kaliteli bir hale getiriyor. Oyunla alakalı paylaşılmış henüz çok fazla oyun modu bulunmuyor çünkü video oyununun piyasaya sürülmesinin üzerinden bir hafta bile geçmiş değil. Buna rağmen Kostas96b isimli bir mod geliştiricisi, video oyununun çıkışının üzerinden iki üç gün bile geçmesine izin vermeden oyunu geliştirmeye yönelik birtakım hamleler yaptı.

Kostas96b adlı kullanıcının ilk hamlelerinden biri, video oyununun küçük fakat sinir bozucu bir sorununu çözmek oldu. Bazı oyuncuların sinirini bozan bu sorun, video oyununun düşük kalitedeki kısayol simgesi ile alakalıydı. Oyunun geliştiricileri ilerleyen günlerde yayımlayacakları güncelleme ile bu sorunu muhtemelen çözecektir ancak o zamana kadar geçici bir çözüm yolunu kullanmak isterseniz oyun modunun sayfasını ziyaret edebilir ve modu indirebilirsiniz.