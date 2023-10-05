Cyberpunk 2077’nin Canlı Aksiyon Uyarlaması Geliyor: Dizi mi Yoksa Film mi?

2020 yılında CD Projekt Red tarafından geliştirilen rol yapma oyunu Cyberpunk 2077, son zamanlarda güncellemeleriyle gündemde. Yeni gelen bir habere göre oyunla ilgili başka güzel gelişmeler de var.

Oyunun geliştiricisi CD Projekt Red ve bağımsız bir küresel medya şirketi olan Anonymous Content, iş birliği yaptı. İki şirket, Cyberpunk 2077'nin canlı aksiyon uyarlamasının geliştirilmesi için çalışmalara başladı. İşte haberimizin devamı...

Dizi mi Yoksa Film mi?

Cyberpunk 2077’nin geliştiricisi CD Projekt Red, oyunun canlı aksiyon uyarlaması için Anonymous Content'in televizyon sorumlusu Garret Kemble, geliştirme direktörü Ryan Schwartz ve kreatif direktör David Levine ile doğrudan çalıştığını açıkladı.

Anonymous Content, Eternal Sunshine of the Spotless Mind (Sil Baştan) ve Mr. Robot gibi projelerin de yapımcılığını üstlenen bir medya şirketi. İki şirket, oyunun esas hikâyesinden farklı olarak yeni bir Cyberpunk 2077 dünyası oluşturacağını söyledi.

Henüz geliştirme aşamasında olan proje için bir de senarist arandığı söylendi. Projenin şimdilik dizi mi yoksa film mi olacağı bilinmiyor.

Ayrıca oyunda Johnny Silverhand karakterini canlandıran ünlü Hollywood yıldızı Keanu Reeves'in canlı aksiyon uyarlamasında yer alıp almayacağı henüz belli değil.

Özellikle genç neslin severek takip ettiği ve "live-action" olarak da bilinen canlı aksiyon uyarlamaları, son zamanlarda sıklıkla karşımıza çıkıyor. Büyük stüdyoların hedefindeki uyarlamaların sayısı her geçen gün daha da artıyor.

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