Cyberpunk 2077: Phantom Liberty'nin Çıkış Fragmanı Yayınlandı! (Video)

Yarın yani 26 Eylül tarihi itibari ile piyasaya sürülecek olan Cyberpunk 2077'nin ilk ücretli DLC'si Phantom Liberty'den çıkış fragmanı yayınlandı.

Yeni ve dinamik fragman Phantom Liberty'nin dünyasının ve hikâyesinin derinliklerine inerek sadakat, güven, özgürlük ve kişinin eylemlerinin sorumluluğu temalarını keşfediyor.

Oyuncular, Idris Elba tarafından canlandırılan Solomon Reed de dâhil olmak üzere genişleme paketindeki karakterleri iş başında görebilir ve Phantom Liberty yayınlanmadan önce Dogtown'da kendilerini bekleyen bazı tehlikeleri keşfedebilirler.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty Çıkış Fragmanı

Fragmanda ayrıca Cyberpunk 2077'nin genişleme paketinin tema şarkısı olan ve şu anda Polonya'nın en popüler şarkıcı-söz yazarlarından biri olan Dawid Podsiadło tarafından seslendirilen "Phantom Liberty" de yer alıyor.

Cyberpunk 2077'nin ilk genişleme paketi Phantom Liberty, 26 Eylül 2023'te Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC ve GeForce NOW'a geliyor. Oyuncular, Idris Elba'nın canlandırdığı gizli ajan Solomon Reed'in de katılımıyla casuslar ve siyasi entrikalar dünyasına çekilen siber olarak geliştirilmiş bir paralı asker olan V rolünü üstleniyor.

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