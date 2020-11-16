Cyberpunk 2077'de Karakter Tırnağına Kadar Özelleştirilebilecek!

Cyberpunk 2077, video oyununu sabırsızlıkla beklemekte olan oyunculara sonsuz imkânlar sunuyor. Oyun hakkında paylaşılan son bilgilere göre video oyununda oluşturulan karakterin cilt tonunu, göz rengini, burun ve çenesinin şeklini, sakalının sıklığını ve hatta tırnağının uzunluğu ve dişleri bile özelleştirilebilecek. Oyunun ayrıntılı karakter oluşturma aracı, oyuncuların büyük bir kısmının şaşkına dönmesine neden oldu.

Cyberpunk 2077 Karakter Özelleştirmenin Ayrıntıları Ortaya Çıktı

Cyberpunk 2077 karakter oluşturma bölümünde inanılmaz bir şekilde detaya iniliyor. Cilt tonu, göz rengi, burun ve çene biçimi, saç, sakal ve daha birçok unsur üzerinde özelleştirme işleminde bulunabiliyor. Karakter özelleştirmede son birkaç yıl içerisinde büyük bir ilerleme kaydedildi fakat söz konusu video oyunun sunduğu özelliklere bakılırsa karakter özelleştirme anlayışını baştan aşağı değiştirecek bir video oyunu geliyor.

Video oyununun resmi Almanya sayfasında paylaşılan bir gönderiye göre video oyununda dişinizin nasıl görüneceğini, tırnağınızın uzunluğunu ayarlayabileceksiniz. Sayfada paylaşılan gönderide tam olarak “Tırnaklarınızın uzunluğunu veya dişinizin görünümünü ayarlayabilirsiniz. Özgürlük bizim için yalnızca oyun içerisinde değil, karakter özelleştirme bölümünde de önemlidir” ifadelerine yer verildi.

CD Projekt’in temsilcisi, oyuncuların video oyununda karakterinin dişlerinin rengini ve biçimini, tırnaklarınızın uzunluğunu ve rengini ayarlayabileceğini ve bununla da sınırlı kalmayarak oje ve diğer unsurların kullanılabileceğini onayladı. Temsilci, bu seçeneklerin tamamının karakter özelleştirme bölümünde olacağını söyledi fakat seçeneklerin bunlarla sınırlı olmadığının da altını çizdi. Oyundaki tüm seçenekler hakkında bilgi vermekten kaçınan temsilci, yapmış olduğu açıklamada, “Oyuncularımız için bazı sürprizlerimizin olmasını istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Günümüzde hemen her oyuncu, karakter özelleştirme gibi faktörlerin oyuncunun seçimine bırakılmasını istiyor fakat Cyberpunk 2077’nin oyunculara sunduğu bu seçenekler, söz konusu oyuncu kesiminin isteğine bile fazla gelebilir. Karakter özelleştirmenin bu kadar çok üzerinde durulması aslında video oyununun ayrıntılara ne kadar çok önem verdiğinin bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor ancak oyunun birinci şahıs nişancı (first person shooter) türünde bir video oyunu olduğu ve oyunda nadir durumlarda (örneğin aynaya bakıldığında) karakterin görünebileceği göz önünde bulundurulduğunda bu kadar ayrıntı bazı oyuncuların gözünde bir hayli gereksiz olabilir.

Siz bu seçenekler hakkında neler düşünüyorsunuz? Oyunda olacak özelleştirme seçenekleri hakkında tüm görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.