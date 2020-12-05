Cyberpunk 2077 Güncelleme Boyutu Oyuncuları Şaşkına Çevirdi!

Cyberpunk 2077 güncelleme boyutu, oyuncuları adeta şaşkına çevirdi. Milyonlarca oyuncu tarafından sabırsızlıkla beklenen video oyunu daha çıkmadan devasa bir güncelleme aldı. CD Project Red tarafından geliştirilen Cyberpunk 2077’ye gelen güncelleme ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Cyberpunk 2077 Güncelleme Boyutu Dudak Uçuklattı

Çıkışını gerçekleştirmesine sayılı günler kala Cyberpunk 2077, bazı basın kuruluşlarına ve YouTuberlara önceden gönderildi. Çok sayıda oyuncu tarafından sabırsızlıkla beklenen video oyununun bir kopyası da DreamcastGuy kanal ismine sahip YouTubera verildi. DreamcastGuy, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile beraber oyunun daha çıkmadan devasa bir güncelleme aldığını duyurdu.

Cyberpunk 2077 güncelleme boyutu ile ilgili önemli bilgi paylaşan DreamcastGuy, 43,5 GB dosya boyutuna sahip bir güncellemenin geldiğini belirtti. Henüz çıkışını gerçekleştirmeyen açık dünya temalı oyuna 43,5 GB boyutunda bir güncellemesinin gelmesi, çok sayıda oyuncuyu adeta şaşkına çevirdi. YouTuber tarafından paylaşılan tweetin ardından CD Project Red ekibinden yanıt gecikmedi.

It’s an update but - fun twist - not the update we’ll have for launch. 😅 — Fabian Mario Döhla (@fabiandoehla) December 3, 2020

Şirket tarafından yapılan açıklamada, oyuna gelen 43,5 GB boyutundaki devasa güncellemenin çıkış gününde yayımlanacak olan güncelleme olmadığını belirtti. Yani söz konusu güncelleme oyunun normal indirme boyutuna dahil edilecek ve çıkış gününde farklı bir güncelleme daha gelecek. 175 saatin üzerinde oynanış süresi sunduğu iddia edilen oyunun PC sürümünde 70 GB depolama alanı gerekiyor. Oyunun konsol sürümlerinde ne kadar depolama alanı isteyeceği ise henüz bilinmiyor.

Cyberpunk 2077 Türkiye’de Ne Zaman Erişime Açılacak?

CD Project Red, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile birlikte Cyberpunk 2077’nin erişime açılma saatini paylaşmıştı. Paylaşılan bilgilere göre video oyununun PC sürümünü ön sipariş veren oyuncular, 10 Aralık saat 03.00’de oyunu oynayabilecek. Cyberpunk 2077’nin konsol sürümünü ön sipariş veren oyuncular ise 10 Aralık saat 00.00’da merakla beklenen yapıma erişebilecek.

Çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen Cyberpunk 2077’ye gelen devasa güncelleme hakkında ne düşünüyorsunuz? Güncelleme ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.