Cyberpunk 2077 Güncelleme Boyutu Oyuncuları Şaşkına Çevirdi!

Cyberpunk 2077 güncelleme boyutu, oyuncuları adeta şaşkına çevirdi. Milyonlarca oyuncu tarafından sabırsızlıkla beklenen video oyunu daha çıkmadan devasa bir güncelleme aldı. CD Project Red tarafından geliştirilen Cyberpunk 2077’ye gelen güncelleme ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Çıkışını gerçekleştirmesine sayılı günler kala Cyberpunk 2077, bazı basın kuruluşlarına ve YouTuberlara önceden gönderildi. Çok sayıda oyuncu tarafından sabırsızlıkla beklenen video oyununun bir kopyası da DreamcastGuy kanal ismine sahip YouTubera verildi. DreamcastGuy, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile beraber oyunun daha çıkmadan devasa bir güncelleme aldığını duyurdu.

Cyberpunk 2077 güncelleme boyutu ile ilgili önemli bilgi paylaşan DreamcastGuy, 43,5 GB dosya boyutuna sahip bir güncellemenin geldiğini belirtti. Henüz çıkışını gerçekleştirmeyen açık dünya temalı oyuna 43,5 GB boyutunda bir güncellemesinin gelmesi, çok sayıda oyuncuyu adeta şaşkına çevirdi. YouTuber tarafından paylaşılan tweetin ardından CD Project Red ekibinden yanıt gecikmedi.

It’s an update but - fun twist - not the update we’ll have for launch. 😅