Cyberpunk 2077 Kayıt Dosyası Aktarımı Detaylandırıldı

CD Projekt RED, Cyberpunk 2077 kayıt dosyası aktarımı işlemini detaylandırdı. PlayStation ve Xbox için gösterilen farklı yöntemler ile oyununuza yeni nesilde kaldığınız yerden devam edebileceksiniz. İşte detaylar!

Belki şaşırılacak bir durum ama Cyberpunk 2077 için son on güne giriyoruz. 2012 yılında duyurulmuş olan oyunun bu yılın Nisan ayında çıkması bekleniyordu ama akabinde gelen birçok erteleme ile yılın son ayına kaldı. Geçtiğimiz aylarda geliştirilme süreci tamamlanmış olan Cyberpunk 2077 için son hazırlıkla yapılıyor. CD Projekt RED ise bir yandan yaptığı paylaşımlar ile oyuncuların ilgilerini sıcak tutmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda PlayStation ve Xbox konsolları ile ilgili oynanış videoları yayınlayan geliştirici stüdyo, şimdi de çapraz kayıt sisteminin nasıl işleyeceği hakkında detaylar verdi.

Bildiğiniz gibi Cyberpunk 2077 hem mevcut hem de yeni nesil için satışa sunulacak. Oyunu eğer PlayStation 4 veya Xbox One için satın almışsanız, platform tercihinize göre yeni nesil versiyonuna ücretsiz olarak yükseltme yapabiliyorsunuz. Hatta bunun yanı sıra, kayıtlarınızı da aktarabilmeniz mümkün oluyor. Diğer bir deyişle, yeni nesil konsolunuzda her şeye sıfırdan başlamanız gibi bir durum söz konusu olmayacak. Kayıt dosyası aktarımı PlayStation ve Xbox konsolları arasında farklı bir yöntem ile gerçekleştiriliyor.

Cyberpunk 2077 Kayıt Dosyası Aktarımı Detayları

CD Projekt RED tarafından verilen detaylara bakılırsa, PlayStation 4 ve PlayStation 5 arasında kayıt dosyası aktarımı yapabilmek için başta her iki sistemde de aynı kullanıcı hesabını kullanmanız gerekiyor. Aktarım ise üç farklı şekilde gerçekleştirilebiliyor. Bunlardan ilkinde PlayStation 4 konsolunuzda PlayStation Plus hesabınıza bağlandıktan sonra kayıt dosyalarınızı çevrimiçi ortama yükleyebilir ve PlayStation 5 üzerinden indirebilirsiniz. İkinci olarak yerel ağ kablosu veya kablosuz ağ bağlantısı kullanabilirsiniz. Üçüncü ve son olarak da uyumlu bir depolama cihazı kullanarak kayıt dosyalarınızı PlayStation 5 konsolunuzdaki aynı PSN hesabınıza aktarabiliyorsunuz.

Xbox konsollarında ise bu işlemin daha kolay gerçekleşiyor olduğunu söyleyebiliriz. Öyle ki bütün işlemi Smart Delivery teknolojisi hallediyor. İnternet bağlantınız olduğu sürece bu teknoloji sayesinde kayıt dosyalarınız önce Bulut’a, sonrasında da yeni nesil konsolunuza aktarılıyor ve kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Alternatif olarak Xbox One ve Xbox Series konsollarını aynı ağa bağladıktan sonra sistem ağı transfer seçeneğini kullanabilirsiniz.

Cyberpunk 2077, Türkçe altyazı desteğiyle 10 Aralık 2020 tarihinde PC, Stadia, PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulacak. Geriye uyumluluk desteği ile yeni nesil konsollarda da oynanabilecek oyunun gelişmiş sürümü ise 2021 yılında satışa sunulacak.