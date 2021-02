Cyberpunk 2077 Güvenlik Açığı Ortaya Çıktı!

CD Project RED, Cyberpunk 2077 güvenlik açığı konusunda oyuncuları uyardı. Şirket, popüler video oyununun PC sürümünde ortaya çıkan güvenlik açığı düzeltilene kadar oyuncuların dikkatli olması gerektiğini söyledi. Güvenlik açığına ilişkin tüm detaylar haberimizde.

CD Project RED tarafından geliştirilen Cyberpunk 2077, 10 Aralık 2020 tarihinde çıkışını gerçekleştirdi. Açık dünya rol yapma oyunu, satışa sunulduğu tarihten bugüne kadar adından söz ettirdi. Oyun içerisinde yer alan hatalar nedeni ile çok sayıda oyuncu hayal kırıklığına uğramıştı. Oyunda her ne kadar pek çok hata yer alsa da günümüzde hala çok sayıda oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor. Birçok oyuncu oyunun hikaye kısmını bitirdikten sonra oyun için geliştirilen bazı modları yüklüyor.

Geliştirici ekip, resmi Twitter hesabı üzerinden oyunun PC sürümündeki modlar ve özel kayıt dosyalarına ilişkin endişe verici açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre kötü niyetli kişiler, modlar aracılığı ile bilgisayarınızda uzaktan kod çalıştırabilir. CD Project RED, yaptığı açıklamada, PC oyuncularının mod ve özel kayıt dosyası yüklemeden önce dikkatli olması gerektiğinin altını çizdi. Yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

Söz konusu açık ilk olarak geçtiğimiz günlerde Red Tools mod ekibi üyesi PixelRickyRick ve Romulus_Is_Here isimli Reddit kullanıcısı tarafından keşfedilmişti. PixelRickyRick ve Romulus_Is_Here, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, kötü niyetli kişilerin bir mod veya özel kayıt dosyası üzerinden kötü amaçlı kodları çalıştırarak bilgisayarların kontrolünü ele geçirebileceğini açıklamıştı.

Başlangıçta sorun oyunun PC sürümü ile sınırlı olduğu düşünülüyordu fakat PixelRickyRick, daha sonra Cyberpunk 2077'nin PlayStation 4 sürümünün de savunmasız olduğunu açıkladı. Oyun firması ise Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, PS4 sürümünden bahsetmedi. Yapılan paylaşıma göre şirket, bir hafta önce söz konusu açıktan dolayı haberdar edilmiş. CD Project RED, sorunu yaklaşık 1 hafta sonra doğruladı. Geliştirici ekip, sorunun en kısa sürede düzeltileceğini söyledi. Cyber ​​Engine Tweaks modunun son sürümünde söz konusu güvenlik açığının düzeltildiği belirtiliyor fakat bunun resmi çözüm olmadığını belirtelim.

If you plan to use @CyberpunkGame mods/custom saves on PC, use caution. We've been made aware of a vulnerability in external DLL files the game uses which can be used to execute code on PCs. Issue will be fixed ASAP. For now, please refrain from using files from unknown sources.