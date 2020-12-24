Cyberpunk 2077 Save Boyutu Sorunu Yeni Güncellemeyle Çözüldü

PC kullanıcılarının canını sıkan kritik sorun, yeni Cyberpunk 2077 güncellemesi ile save boyutu sorunu çözüldü. Yeni güncelleme sonrasında artık kayıt sorunu karşılaşmayacaksınız. Detaylar haberimizde.

CD Projekt RED stüdyosunun Cyberpunk 2077 ile bu yıla damgasını kötü bir şekilde vurduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Birçok yönden eleştirilen aksiyon-rol yapma oyunu, aynı zamanda teknik sorunları ile de oyuncuların keyfini kaçırmış durumda. Yaşananlar karşısında oyunu yola sokmak için sıkı çalışan Polonya menşeli geliştirici ise 1.06 güncellemesini de yayınladı. Bu yeni güncelleme, PC versiyonuyla ilgili önemli bir kayıt dosyası sorununun önüne geçiyor.

Bildiğiniz gibi belirli bir ilerleme kaydederseniz ve kayıt dosyanızın boyutu 8 MB’ı geçerse, bütün emekleriniz boşa gidiyordu. Öyle ki, kayıt dosyanız siliniyor ve ekranda da "Kaydedilen veriler zarar gördüğü için yüklenemiyor" ibaresi beliriyordu. Kullanıcılar tarafından CD Projekt RED forumu ve Reddit üzerinden yapılan geri dönüşleri bir araya getirip, bunların üzerine kendi testlerini de ekleyen bir başka kullanıcı ise bu soruna bizzat geliştiricilerin bir hatasının yol açtığını ortaya koymuştu. Hem geliştirici hem de yayıncı konumunda bulunan CD Projekt RED, her ne kadar resmi bir açıklama yapmamış olsa da sorunun farkında olduklarını ve en kısa zamanda çözüleceğinin sözünü vermişti.

Cyberpunk 2077 Save Boyutu Sorunu Nasıl Çözülür?

Beklenen çözüm ise en sonunda getirildi ve PC versiyonundaki kayıt dosyası sorununun önüne geçti. Bu hafta itibarıyla yayınlanan 1.06 güncellemesi, konsollarda yine 16 GB boyutunda iken PC üzerinde 1 GB civarı bir alana ihtiyaç duyuyor.

CD Projekt RED sayfasından yayınlanan güncelleme notları bu defa çok uzun değil. En önemli yanı ise PC versiyonunda 8 MB olarak belirlenen kayıt dosyası limiti kaldırılıyor olması. Ne var ki güncelleme öncesinde kayıt dosyanız bozulmuşsa, herhangi bir şekilde düzeltilemiyor. Yani yine her şeye baştan başlamak durumunda olacaksınız.

Kayıt dosyası sorunu dışında Second Conflict görevi sırasında Dum Dum’un Totentanz girişinde kaybolması sorunu da giderilirken, konsol tarafında da çökme sorununa yol açan bellek yönetimi ve kararlığa dair iyileştirmeler yapıldı.

CD Projekt RED için Cyberpunk 2077 ile ilgili çalışmalar tam gaz devam edecek, bildiğiniz üzere. Öyle ki Ocak ve Şubat aylarında büyük güncellemeler yayınlayacak. Bu güncellemeler ile aksiyon-rol yapma oyununun büyük ölçüde yoluna sokulması bekleniyor. Gelişmeleri takipte olacağız.