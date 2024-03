Cyberpunk 2077 Ücretsiz Oluyor: Fırsatı Kaçırmayın!

CD Projekt RED, oyunculara heyecan verici bir teklif sunuyor. PlayStation 5 ve Xbox Series kullanıcısı olup Cyberpunk 2077'yi henüz deneyimlememiş olanlar, sınırlı süre içerisinde ücretiz oynayabilecekler.

Dahası, oyunu oynamak için PlayStation Plus veya Xbox Game Pass aboneliğine gerek olmayacak.

Try out #Cyberpunk2077 for free!



Get a taste of Night City in a free trial coming soon to @PlayStation 5 and @Xbox Series X|S. Deets below 👇 pic.twitter.com/CTcs2Sm3ZJ