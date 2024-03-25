Cyberpunk 2077 Ücretsiz Oluyor: Fırsatı Kaçırmayın!

CD Projekt RED, oyunculara heyecan verici bir teklif sunuyor. PlayStation 5 ve Xbox Series kullanıcısı olup Cyberpunk 2077'yi henüz deneyimlememiş olanlar, sınırlı süre içerisinde ücretiz oynayabilecekler.

Dahası, oyunu oynamak için PlayStation Plus veya Xbox Game Pass aboneliğine gerek olmayacak.

Try out #Cyberpunk2077 for free!



Get a taste of Night City in a free trial coming soon to @PlayStation 5 and @Xbox Series X|S. Deets below 👇 pic.twitter.com/CTcs2Sm3ZJ — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) March 25, 2024

Cyberpunk 2077 Ücretsiz Dağıtılıyor

Oyun, yenilenmiş yetenek ağaçları, takviyeler (perks), siber yazılım, yeni kapasite, polis sistemi, radyo istasyonları, araç savaşları, kovalamaca sekansları, yapay zeka geliştirmeleri, ganimet, eşya ve eşya üretimi ve kullanıcı arayüzü ve deneyimi değişiklikleri dahil olan 2.0 güncellemesiyle oynayabilecekler.

Ya da işlevsel metro sistemi, oyun içi radyo istasyonlarını araç dışındayken de dinleyebilme, yeni araçlar ve daha fazlasını içeren 2.1 güncellemeleriyle oynanabilecek.

CD Project RED oyunu beğenen oyuncular için bir kolaylık da sağlıyor. Bedava sürümü deneyip sonrasında satın almak isteyen kişilerin oyunlarını da kaydedecek. Satın alınmış sürümü oynarken oyuncular en baştan başlamak zorunda kalmayacak.

Bu fırsat 28 Mart Perşembe günü 18.00'da başlayacak ve 1 Nisan 2024 Pazartesi 09.59'da sona erecek. Oyuncular, Cyberpunk 2077'yi belirtilen tarihler arasında 5 saatliğine deneyimleyebilecek.

Cyberpunk 2077 Fragmanı