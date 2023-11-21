CD Projekt Red Duyurdu: Cyberpunk 2077: Ultimate Edition Geliyor! Ne Zaman Çıkacak?

CD Projekt Red, 5 Aralık 2023'te Xbox Series X|S, PlayStation 5 ve PC için Cyberpunk 2077: Ultimate Edition sürümünü piyasaya süreceğini açıkladı.

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, Cyberpunk 2077 ve genişleme paketi Phantom Liberty'nin yanı sıra Güncelleme 2.0'ı birleştirerek V'nin hikâyesini tek pakette bir araya getiriyor ve 5 Aralık'tan itibaren belirli pazarlarda dijital ve fiziksel olarak satışa sunulacak.

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, Fiziksel ve Dijital Olarak 5 Aralık'ta Geliyor

Bu yeni sürüm ile birlikte Güncelleme 2.0 sonrası oyuna eklenen dinamik beceri ağaçları, yeni araç savaşı ve gelişmiş düşman ve polis yapay zekâsının yanı sıra yeni silahlar, araçlar ve kıyafetlere tek paket üzerinden oyuncuların erişmesi sağlanacak.

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition 5 Aralık'ta dijital olarak herkes tarafından satın alınabilecek olsa da fiziksel sürüm 5 Aralık'ta yalnızca bazı ülkelerin dağıtımcıları aracılığıyla satışa sunulacak.

Şimdilik paketin fiyatlandırmasına dair detaylar CD Projekt RED tarafından paylaşılmış değil, özellikle de dijital tarafta Steam'in bugün itibariyle dolar fiyatlandırmaya geçmesi sonrası bu paketin fiyatı seriyi yeni alacak kişiler için oldukça önemli.

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