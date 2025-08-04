Cyberpunk 2077 Aşırı Ucuzladı! Kampanya Bitmeden Alın

Steam'de %85 oranında olumlu yoruma sahip olan Cyberpunk 2077, 17 Ağustos 2025 tarihine kadar %65 oranında indirimli bir fiyattan satılacak. Üstelik hem ana oyunu, hem de Cyberpunk 2077: Phantom Liberty'i alabileceğiniz Ultimate paketi de %53'lük bir indirime girdi. Normal satış fiyatı 45 dolar (1,830.52 TL) olan Cyberpunk 2077, sınırlı bir süre için sadece 640 TL'ye satılıyor. Ultimate sürüm paketi ise 1,178.04 TL'den satılıyor. Yani Ultimate paketini ana oyundan daha ucuza ve daha fazla içerikle satın alabileceksiniz.

Cyberpunk 2077 Resmi Fragmanı

Cyberpunk 2077 Sistem Gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10

64-bit Windows 10 İşlemci: Core i7-6700 veya Ryzen 5 1600

Core i7-6700 veya Ryzen 5 1600 Hafıza: 12 GB RAM

12 GB RAM Ekran Kartı: GeForce GTX 1060 6GB veya Radeon RX 580 8GB veya Arc A380

GeForce GTX 1060 6GB veya Radeon RX 580 8GB veya Arc A380 DirectX: Version 12

Maksimum sistem gereksinimleri: