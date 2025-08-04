Cyberpunk 2077 Aşırı Ucuzladı! Kampanya Bitmeden Alın
Oyun dünyasının en popüler isimlerinden Cyberpunk, Steam'de %65'lik bir indirimle satın alınabiliyor. Kütüphanenize eklemediyseniz bu fırsatı kaçırmayın.
Steam'de %85 oranında olumlu yoruma sahip olan Cyberpunk 2077, 17 Ağustos 2025 tarihine kadar %65 oranında indirimli bir fiyattan satılacak. Üstelik hem ana oyunu, hem de Cyberpunk 2077: Phantom Liberty'i alabileceğiniz Ultimate paketi de %53'lük bir indirime girdi. Normal satış fiyatı 45 dolar (1,830.52 TL) olan Cyberpunk 2077, sınırlı bir süre için sadece 640 TL'ye satılıyor. Ultimate sürüm paketi ise 1,178.04 TL'den satılıyor. Yani Ultimate paketini ana oyundan daha ucuza ve daha fazla içerikle satın alabileceksiniz.
Cyberpunk 2077 Resmi Fragmanı
Cyberpunk 2077 Sistem Gereksinimleri
Minimum sistem gereksinimleri:
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10
- İşlemci: Core i7-6700 veya Ryzen 5 1600
- Hafıza: 12 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce GTX 1060 6GB veya Radeon RX 580 8GB veya Arc A380
- DirectX: Version 12
Maksimum sistem gereksinimleri:
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10
- İşlemci: Core i7-12700 or Ryzen 7 7800X3D
- Hafıza: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce RTX 2060 SUPER or Radeon RX 5700 XT or Arc A770
- DirectX: Version 12